En México hay miles desaparecidos. Cada hora que transcurre, la lista crece con el reporte de un niño, una mujer, hombre o anciano cuyo rastro se perdió después de salir de sus casas, trabajos y escuelas. Sus familiares los buscan entre la basura, terrenos baldíos, en desagües y hasta estanques. Ya no tienen esperanzas de encontrarlos vivos pero ansían ubicar sus restos para sepultarlos con dignidad. Mientras esto ocurre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador manipula el censo de personas no localizadas para reducir estas cifras.

Según el último registro del Ejecutivo, el número de desaparecidos ha disminuido de 111.000 el año pasado a 99.729. Esta reducción se atribuye, según el mismo reporte, a que el 86% de ellos eligió esa condición “por gusto”.

La versión indigna a las “madres buscadoras”, quienes denuncian que AMLO “rasuró” el registro y eliminó a quienes tienen largo tiempo sin ninguna novedad sobre su posible paradero. Por ello, no desmayan y lo desafían con una Jornada Nacional de Búsqueda el próximo 19 de abril con la consigna ¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”.

Despidos y desinterés

AMLO tiene poco o ningún interés en resolver el problema de los desaparecidos en México. Sus órdenes apuntan en esa dirección tras despedir a 40 de los 59 especialistas forenses del Centro Nacional de Identificación Humana, una medida que ralentiza el reconocimiento de los cadáveres.

Este proceder confirma que la tragedia de las desapariciones en México si bien no comenzó con el gobierno de López Obrador, su administración la empeoró. Se estima que al menos 2710 fosas clandestinas han sido encontradas desde que el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) asumió el poder en 2018.

Con una impunidad en el 96 % de los casos denunciados, las pandillas radicalizaron la práctica. “Probablemente sean responsables de la mayoría de las personas desaparecidas, mediante el secuestro de miembros de pandillas rivales y el reclutamiento forzado de reclutas”, indica The Economist. Además, Karla Quinta, quien dirigía a la Comisión Nacional de Búsqueda, dimitió en protesta por el censo.

Una promesa de mentiras

AMLO mintió al prometer en campaña electoral una “comisión de la verdad” para resolver el caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes de magisterio fueron secuestrados en un pueblo cercano a la Ciudad de México en 2014, con la participación de fuerzas de seguridad del Estado.

Los expertos internacionales a cargo de las pesquisas Ayotzinapa abandonaron México en julio pasado. Lo hicieron condenando la incorporación al proceso de sólo “leales” al presidente, de modo que se pudiera mantener un secretismo en torno a los hallazgos. Hasta ahora no hay respuesta oficial.

El desastre es grande. Hay desaparecidos en México que no aparecen registradas mientras las autoridades rechazan la recepción de informes de desapariciones. “Algunos familiares no denuncian la desaparición de sus familiares por miedo, o para poder seguir reclamando sus pagos de seguridad social”. El debate numérico distrae de lo importante: hay miles de personas desaparecidas y las autoridades no las buscan.

Cinco estados graves

Las desapariciones tienen en alerta al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). Si bien la organización ya las califica como un problema generalizado, también revela que Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León reportan el mayor número de casos. Los cinco estados concentran el 50% de las desapariciones.

De acuerdo con el ente, en las mencionadas zonas prevalece un “alto nivel de desaparición de personas, de mujeres, de niñas niños y adolescentes y un nivel de institucionalidad que no es suficiente como para responder”.

Los hombres lideran la lista de personas no localizadas con el 75% de los casos, mientras, las mujeres equivalen al 25%. AMLO cuestiona a quienes reconocen esta fatídica realidad. De hecho, reprochó al rey Felipe VI de España la entrega del IX Premio de Derechos Humanos a María Guadalupe Aguilar, fundadora del Colectivo de Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ).

“El rey recibe a todos los que van a quejarse” dijo el presidente después de recordar que mantiene la “pausa” en las relaciones diplomáticas con España desde la emisión de un decreto en 2022.