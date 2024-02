Durante años las autoridades estadounidenses investigaron el entorno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por supuestos vínculos con el narcotráfico. Así lo revela un artículo de The New York Times que está causando molestias al mandatario. Hoy, por más que quiso restarle importancia a la historia en su rueda de prensa matutina, no lo logró.

En el texto del NYT no solo se menciona que uno de los fundadores de los Zetas —conocido como el cartel más sanguinario del país— pagó cuatro millones de dólares a dos los aliados de AMLO, “con la esperanza de que lo liberaran de prisión” después de que resultó electo, también indica que los investigadores de EE. UU. “consiguieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco”, según consta en los documentos.

No son buenas noticias para AMLO. En menos de cuatro meses son las elecciones presidenciales y su abanderada Claudia Sheinbaum ya tiene otra polémica a cuestas porque habría contratado a un hombre apodado el “jefe de la guerrilla digital” del partido español de extrema izquierda Podemos para su campaña electoral en redes sociales. Por más que el presidente mexicano se haya puesto a la defensiva en su rueda de prensa, citando un tono “amenazante” de la periodista a cargo de la investigación del NYT —y quien le escribió para obtener su versión de los hechos—, la realidad es que los detalles sobre los vínculos con carteles desmeritan cualquier intento de parecer ofendido.

𝐇𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐀𝐌𝐋𝐎 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐨 El NYT es parte del Troll Center 🤭 Un tercer informante contó a los investigadores del gobierno de Estados Unidos o al New York Times, que los cárteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos… pic.twitter.com/AkcTZMRCAk — José Díaz (@JJDiazMachuca) February 22, 2024

Dinero narco

Los registros de los investigadores estadounidenses muestran que un informante relató que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador “se había reunido con Ismael Zambada García, uno de los altos líderes del Cártel de Sinaloa, previo a su victoria en las elecciones de 2018”. Además, lograron rastrear pagos de dinero de personas “que se creía eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador”.

Quizás, la guinda del pastel es que uno de esos pagos ocurrió casi al mismo tiempo que AMLO se reunía con la madre del “Chapo” Guzmán, en 2020. Es la continuación de un descubrimiento que reveló antes la DEA de que el narcotraficante había donado “millones de dólares” a la primera y fracasada candidatura presidencial de AMLO en 2006.

A pesar de todo esto, no será la justicia estadounidense la que haga valer las leyes. Las investigaciones se cerraron y no se presentaron cargos, posiblemente porque hay intereses de por medio: México es el segundo socio comercial de EE. UU. con aproximadamente seis millones de empleos atados a esa relación. Por otro lado, está el tema de la frontera. Miles de migrantes pasan por dicho país y en pleno año electoral, a la Administración Biden no le conviene que esa crisis empeore.

Biden ignora hallazgos

AMLO opta por la ofensas. Llamó “pasquín inmundo” al medio estadounidense. Algunos dicen que el artículo termina “fortaleciéndolo”, aunque reconocen que será información útil para la oposición en meses electorales. Por ende, serán los votantes mexicanos quienes decidan si esto impactará en la urnas, ya que de la Casa Blanca no pueden esperarse mayores acciones.

Ante su negativa de recibir a funcionarios de Biden en los próximos días en México, la Administración demócrata se habría comunicado con AMLO para asegurarle que “este es un tema cerrado para ellos”.