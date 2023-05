Hasta la cara le cambió. Lo reconoce, pero más que feliz por su reelección, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confiesa que celebra la derrota de Podemos en los comicios municipales de este 28 de mayo, cuando la tolda izquierdista perdió cinco de los seis gobiernos autonómicos bajo su mando -Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Islas Canarias, La Rioja y Aragón- bajando su cuota de representantes en el parlamento regional de 47 a15, al sólo conservar el poder en Navarra.

El balance es duro para la formación liderada por el exvicepresidente segundo del gobierno español, Pablo Iglesias. Las cuentas son tétricas, considerando que en Asturias, Podemos perdió tres diputados y se queda con uno. Casi lo mismo enfrenta en Aragón, donde se quedaron sin cuatro curules y quedó con uno mientras que, en Illes Balears, los morados perdieron otros cuatro escaños y se quedan con dos pero fuera del gobierno, lo mismo que en Canarias, donde quedaron sin los cuatros representantes que tenían.

En Madrid, la derrota de Podemos es abismal. De las 10 actas que logró Pablo Iglesias en 2021, y en la Comunitat Valenciana, los ocho escaños que tenían. Solo Irene de Miguel, en Extremadura, consiguió mantener los cuatro escaños de la tolda al igual que María Marín en Murcia, que conserva las dos actas, y Raúl Pérez en El Rioja, con otras tantas. En Navarra, Begoña Alfaro es la única candidata, como Contigo Navarra, que mejora resultados al subir de dos a tres actas.

Un resultado donde pesa que sus candidatos, Alejandra Jacinto, para la presidencia de Madrid y Roberto Sotomayor, para la alcaldía capitalina quedaron con un 4,79% en las autonómicas y a una décima del 5% de los votos necesarios en las municipales.

Los números de la derrota de Podemos para Ayuso sólo tienen una lectura: “Podemos es un perdedor continuo en Madrid. Ya no sé cuántas veces habrá que decírselo porque ya lo comprobó en las anteriores elecciones. En Madrid no se le quiere porque no se puede tomar el pelo a todo el mundo todo el tiempo. Ya se ha visto que ni en los barrios humildes están con ellos”.

Para la líder del Partido Popular que arrasó en la jornada electoral donde Podemos acumuló su peor derrota “la gente es consciente de que Podemos es la misma miseria de política de la que muchos huyen. Pasan los años y, al final, el que prometía es el peor de la casta y jamás viviría como aquellos a los que dicen representar”.

Reproductores de pobreza y enfrentamientos

Si bien Díaz Ayuso admite que “la gente al principio tiene esperanza, ellos están para reproducir la pobreza masiva y promover la cultura de la subvención y del agravio y la lucha de clases, que es de la que viven. Son luchas identitarias de manual y piensan que el clásico rico-pobre funciona aquí, cuando España tiene una clase media fortísima. Eso, afortunadamente, aquí no cuela. No somos una región que mire el bolsillo ni la procedencia, sino a dónde vamos, qué hacemos juntos”.

Con esa postura no esconde el deseo de derogar las leyes aprobadas durante el mandato del presidente socialista, Pedro Sánchez, quien en coalición con Podemos sancionó normativas contrarias a la libertad. De hecho, admite sus ganas de anular “muchísimas” disposiciones aprobadas sobre todo, aquellas que “tienen que ver con pura ideología pero hay que ir analizándolas una por una”.

La Ley de Universidades sería prioridad porque es “desastrosa” al establecer que un profesor titular pueda ponerse al frente de una universidad, en lugar de un catedrático. “Cuando yo era universitaria, mandaba la excelencia” dijo.

Otra en sus radares es la Ley de Bienestar Animal. “Es una aberración que podría acabar con muchas especies de animales y una forma más de controlar al ciudadano”. A la Ley Trans “hay que hacerle un repaso profundo porque no son leyes para atender a personas que necesitan visibilidad o una ayuda extraordinaria, sino que se han hecho desde una posición minimalista y que perjudica a mucha gente”.

Los planes definidos

“Mi Gobierno va a ser efectivo. Va a ser el Gobierno de los mejores, como hemos hecho en la anterior legislatura. Y, sobre todo, va a tener mucha renovación y experiencia” promete. ¿Aspira llegar al Ejecutivo nacional?

“Ahora viene un tiempo impresionante en Madrid. Hemos sembrado para grandes proyectos y con una proyección internacional única. ¿Qué hago si no estoy centrada en esto? Otra cosa es que, como siempre digo, estaré al servicio de España, pero desde donde a cada uno le corresponde. El Gobierno nacional es muy importante pero Madrid es una retaguardia para la unidad nacional”.