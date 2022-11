Sobre las aguas del distrito portuario de Doha, en Catar, están atracados tres lujosos barcos transatlánticos de la compañía MSC Cruceros que está bajo los radares de la Corte Penal Internacional (CPI) por contratar a trabajadores cubanos en condiciones de “esclavitud”.

A cinco días del comienzo del mundial de fútbol que se celebrará en la península arábiga desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders reveló que el alto tribunal internacional indaga las irregularidades laborales denunciadas por 1.000 trabajadores cubanos, quienes aseguran en un expediente consignado por la organización, que sólo recibieron el 20% de sus salarios por las jornadas a bordo de los cruceros MSC Opera y el MSC Poesía, ambas listas para operar en la Copa del Mundo.

Los trabajadores cubanos sostiene que el 80% del pago que les correspondía terminó en las arcas del régimen para “ayudarlo a recolectar reservas vitales de divisas”. En dinero, del sueldo de 385 dólares estimado por cada trabajador, el sistema comunista a cargo de Miguel Díaz-Canel confiscó 285 dólares dejando sólo 82 en los bolsillos de sus connacionales.

Otros, cuyos salarios eran cotizados en libras esterlinas también sufrieron el secuestro de sus ingresos tras el régimen cubano quedarse con 229 libras esterlinas de las 287 que les habían sido prometidas. Los abusos fueron más allá. Entre sus acusaciones, el personal cubano de las embarcaciones destaca los funcionarios de la empresa MSC les retiraron sus pasaportes y establecieron un mínimo de 40 horas de trabajo por semana.

El expediente con las denuncias también está en manos de Naciones Unidas porque según Larrondo, “’las víctimas declaran que los empleados de MSC Cruceros se convirtieron para ellas en una extensión de la represión del régimen cubano’.

Sin embargo, las esposas y novias de la selección de Inglaterra, conocidas como las WAGs (por sus siglas en inglés) aparecen entre quienes se alojarán en estos cruceros. Una de ellas es la novia de Jack Grealish , Sasha Attwood, la pareja del defensa inglés Eric Dier , Anna Modler, y la prometida de Marcus Rashford, Lucia Loi,

Los costos de los paquetes superan los 6,000 euros y durante la Copa del Mundo, la habitación más barata en cualquiera de los tres barcos de MSC en el puerto de Doha costará casi 400 euros por noche y los fanáticos deberán reservar un mínimo de dos noches en el MSC World Europa, anclado en Doha, que cuenta con seis piscinas, 14 jacuzzis con vista al mar y un paseo marítimo de 643 pies, el MSC Opera que tiene una su propio centro comercial o el MSC Poesía con capacidad para 3.000 pasajeros.

Naming ceremonies wish good luck and safe travels to the ship, and so much more 💙Discover all the details from MSC World Europa's Naming Ceremony here ⭐ #MSCCruises #MSCWorldEuropa #TheFutureOfCruising pic.twitter.com/RnYHXTRxvk

— MSC Cruises UK (@MSC_Cruises_UK) November 15, 2022