El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó este 15 de noviembre a una reunión de emergencia con la Comisión de Seguridad Nacional y de Defensa. El motivo es un presunto ataque con dos misiles rusos que habría alcanzado a Przewodów, un pueblo polaco cerca de la frontera con Ucrania que dejó un saldo de dos muertos.

Es una información que comenzó a circular en medios internacionales como Associated Press y que no ha sido confirmada oficialmente. Por eso, Morawiecki pide cautela mientras transcurre la reunión sobre el supuesto ataque contra Polonia. La agencia de noticias indicó que al atacar instalaciones energéticas de Ucrania, los misiles rusos cruzaron al país miembro de la OTAN.

«Cualquier información presentada hoy a la Comisión será comunicada al público después en la medida de lo posible», fueron las primeras declaraciones de Piotr Müller, portavoz del Gobierno de Polonia.

Mientras tanto, la incertidumbre es la protagonista. Bélgica, Letonia, Lituania y Estonia ya emitieron pronunciamientos de solidaridad y aunque tampoco confirman una presunta autoría de Moscú, el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo; dejó en claro que tanto los países bálticos como Polonia son parte de la OTAN, «más unida que nunca y equipada para protegernos a todos».

Mientras tanto, el medio polaco Radio Zet replica fotografías del ataque difundidas en Twitter.

All scene photos/videos as folks try to discern what impacted in Przewodów, Poland, and how many. pic.twitter.com/obpXB1AKzT

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 15, 2022