La guerra de Rusia contra Ucrania también se lleva a cabo en el mar. La armada de Vladímir Putin tiene secuestrados a 300 buques de distintas partes del mundo en el mar Negro —con sus respectivas tripulaciones— en medio de los ataques que ya hundieron a un barco de bandera panameña y dejó a otros dos a flote, pero con daños materiales tras la caída de sus misiles en su proa, popas y estribor.

Los tres barcos afectados son Namura Queen, Lord Nelson y Helt. Sin embargo, hay otras diez más de Panamá varados, aseguró Noriel Arauz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, quien desconoce las fechas o probabilidades de que puedan retomar su tránsito.

Entre estos buques dedicados al transporte de granos hay 150 tripulantes de diferentes nacionalidades, según Araúz. Estados Unidos tiene registro del «aumento de la actividad naval» por parte de las fuerzas rusas en el norte del mar Negro, cerca de la ciudad costera Odesa y de ello hay imágenes en redes sociales.

It appears a number of Russian Black Sea Fleet ships can be seen off the coast of Odesa. https://t.co/Segyabc1xN pic.twitter.com/aLA0Lng7rp

— Rob Lee (@RALee85) March 17, 2022