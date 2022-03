Si hay un tema que se ha vuelto notablemente protagónico en el escenario bélico que tensa al mundo desde Estados Unidos hasta el este de Europa son las criptomonedas. Tanto el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como su homólogo ruso, Vladímir Putin, se aferran a ellas. Cada uno de su lado del ring para sostener los países que gobiernan.

Basta con mencionar que en 2021 Rusia se convirtió en el tercer país minero de criptomonedas del mundo, según la Universidad de Cambridge, dominando el 11,23 % de la producción. Putin es un gran defensor de esta tendencia. En lo que respecta a Ucrania, fue catalogado como el cuarto país en cuanto a adopción de criptomonedas, de acuerdo con un informe de la firma Chainalysis.

Quizás son datos que pasaban inadvertidos para el resto del mundo, pero son claves justo cuando uno de estos países enfrenta duras sanciones desde occidente y el otro necesita medios para subsistir en medio del asedio de la invasión. Philippe Boland, analista geopolítico y cofundador de la Cámara de Comercio Blockchain – Token Partner, dijo en entrevista con PanAm Post que las criptomonedas se convirtieron en la nueva «arma económica» que va a usarse en los conflictos bélicos de estos nuevos tiempos.

Desde el lado positivo, el bitcoin y en general las criptomonedas sirven para recibir remesas. Desde el negativo, para eludir las sanciones, explica el experto en blockchain.

El bitcoin nació como una moneda de intercambios en red. «La nueva economía digital». Luego se convirtió en fuente de ingresos, después pasó a usarse como sistema bancario para préstamos. El año pasado surgieron los Token No Fungibles (NFT, en inglés) para nuevos ingresos a artistas. Y ahora se está utilizando en las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO, en inglés); y adicionalmente, como un «arma económica».

Es una evolución evidente y una sinopsis necesaria para entender cómo la usan y la usarán Rusia y Ucrania. «Cada vez los usos del bitcoin, de la tecnología blockchain, son más importantes. No sabemos en dos años para qué va a servir, pero ahora es un actor importante en la nueva economía y vemos que permite contornear el embargo».

Los números acompañan estas afirmaciones. El mismo día que Putin anunció la invasión a Ucrania, el precio del bitcoin se desplomó ante la incertidumbre del mercado hasta los 34459 dólares, su valor más bajo en un mes. No obstante, para el 1 de marzo ya había subido por encima de los 44000 dólares.

Sí, las criptomonedas pueden servirle a Rusia para reducir el impacto de todas las restricciones económicas que se le han impuesto. Como es conocido, varios bancos quedaron excluidos del sistema internacional SWIFT y eso complica la economía de Moscú.

Rusia es clave en el suministro global de energía (gas, petróleo y carbón), metales y minerales. Son sus principales rubros de exportación. Tan solo la Unión Europea (UE) recibe el 34,1 % de todas las exportaciones. Si hablamos de gas, el 40 % del que se consume en el viejo continente viene de ese país. Alemania es uno de los más dependientes. Rusia también exporta trigo, al igual que Ucrania. África es uno de los principales mercados.

Surge entonces la necesidad de Moscú de usar dinero digital a pesar de que hay países que se niegan a seguir imponiendo sanciones, como Alemania. «Allá necesitan el gas y el petróleo ruso y van a tener que pagar su factura ¿Cómo lo van a hacer? Por criptomonedas», aclara Boland. Atrás quedarán las transacciones con euros o dólares.

En enero, Vladímir Putin reiteró las expectativas que tiene sobre la minería de criptomonedas. Ya lo tenía planificado antes de la guerra. Exhortó a usar el «excedente de electricidad» que posee el país para producirlas. Además, se opuso a la intención del Banco de Rusia de prohibirlas.

Recientemente, Ucrania lanzó un sitio web para recibir donaciones en criptomonedas. Otra señal de su importancia para el país. Para Philippe Boland, las monedas digitales pueden ayudar al gobierno de Zelenski a que el país se mantenga a flote bajo la forma de una «criptonación».

Es una apuesta arriesgada, ya que si el bitcoin fluctúa, también lo haría la economía. Pone el ejemplo de El Salvador y el problema de la recepción de remesas, equivalentes en 2020 al 26,22 % del PIB, según el Banco Mundial. El objetivo fue estimular la entrada, eliminando intermediarios como Western Union y comisiones.

Otros casos de «criptonaciones» son Suiza o el territorio británico de Gibraltar. «No es tanto para que sea un mercado cripto sino que sirve para atraer empresas, por lo tanto hay más inversión y más empleo». Agrega que la idea no es enfocarse en la compra venta, sino en crear un ecosistema y legislación favorables para los criptoinversionistas. Ucrania ya había puesto los cimientos con la ley de criptomonedas aprobada el 17 de febrero, esto la convirtió en uno de los cinco países en aprobar una legislación de este tipo.

Boland asegura que todo el contexto será importante para la reconstrucción de Ucrania.

Ukraine is already in top-5 countries on cryptocurrency usage. Today we made one more step forward: Parliament adopted law on virtual assets! This will legalize crypto exchangers and cryptocurrencies, and Ukrainians could protect their assets from possible abuse or fraud.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 17, 2022