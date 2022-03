Moscú, 17 mar (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, advirtió hoy de que si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no firma un acuerdo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, dentro de poco tiempo tendrá que firmar un acta de capitulación.

«Rusia propone a Ucrania, Putin a Zelenski, -y lo sé perfectamente- una variante totalmente aceptable de acuerdo», dijo Lukashenko en un entrevista con la cadena japonesa TBS difundida por la agencia oficial bielorrusa BELTA.

El mandatario indicó que este acuerdo hoy es posible y añadió: Ucrania y Rusia llegan a un acuerdo y Zelenski y Putin lo firman. Si Zelenski no lo hace, créame, dentro de poco tiempo, tendrá que firmar un acta de capitulación. «Rusia no perderá en esta guerra», subrayó.

Lukashenko se mostró convencido de que «este conflicto -la operación de Rusia- concluirá con el establecimiento de la paz».

Al mismo tiempo, recalcó que Occidente no conseguirá involucrar a Bielorrusia en el conflicto.

«Estoy prácticamente convencido de que no tendremos que combatir con Ucrania. Occidente no logrará involucrarnos en este conflicto. Tenemos suficiente inteligencia para no meternos en este conflicto», añadió el mandatario.

Indicó que pese a la postura hostil de Ucrania hacia Bielorrusia llamó por teléfono a Zelenski y le propuso entablar de inmediato negociaciones con Rusia.

«Fue literalmente al tercer o cuarto día de esta guerra. Y él (Zelenski) aceptó», dijo Lukashenko.

Recalcó que Bielorrusia es partidaria de las negociaciones, y agregó: «Queremos que allí (en Ucrania) haya paz. Si allí no hay paz, con el tiempo no la habrá en Bielorrusia».