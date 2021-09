Dios los cría y el comunismo los junta. Con sólo unas horas en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México, Nicolás Maduro y el presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, acordaron una repatriación «masiva» de venezolanos residenciados en suelo inca con una “alianza” que aunque aparenta un interés de carácter migratorio, sella el inicio de una relación de conveniencia política.

Ambos se necesitaban y ya se hallaron. Castillo cuenta ahora con Maduro para dar rienda a su tendencia xenófoba e impulsar el proceso de expulsión de los venezolanos –prometido en su primer discurso como mandatario– que requería de presupuesto para cubrir los traslados aéreos.

Maduro lo resolverá. “Nosotros le pondremos los aviones”, dijo el dictador venezolano en la televisión estatal. Entre los dos armarán el plan «Vuelve a la Patria” que estima el retorno de unos 42000 venezolanos desde Lima, lo cual mitigará la molestia de larga data de Castillo con los “delincuentes extranjeros”, a quienes incluso les dio 72 horas para abandonar el país. En Perú residen actualmente cerca de un millón de venezolanos.

El compromiso es hondo. Sería el primer acuerdo entre ellos, que además incluirá la búsqueda de “apoyo” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) «y otros organismos internacionales para ese plan, porque esos venezolanos quieren volver», asegura Nicolás Maduro.

“La conversación no figura en la agenda oficial de Castillo”, revela El Comercio. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, confirmó que sí se produjo este encuentro con el fin de «solucionar la crisis migratoria». La información la difundió a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que también expresó discrepancias con el canciller Óscar Maúrtua y el vicecanciller Luis Enrique Chávez sobre la legitimidad de Maduro. Los máximos representantes de la diplomacia peruana se niegan a reconocer a Nicolás Maduro como presidente, pero “si al canciller o su adjunto no les gusta, tienen las puertas abiertas”, les increpó públicamente Bellido.

Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el pdte. N. Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas

