Hace poco llevé a mi hijo de 6 años a ver PAW Patrol: La Súper Película, la secuela de Paramount de su éxito de 2021 PAW Patrol: La película.

Habíamos visto juntos la primera película y ambos la disfrutamos enormemente, aunque por razones diferentes. Como señalé en su momento, la primera película de PAW Patrol fue quizás la película de animación más a favor de la libertad desde que Disney lanzó su querido clásico “Robin Hood” en 1973. (La libertad salvó literalmente el día, frustrando al entrometido alcalde Humdinger, que estuvo a punto de crear una catástrofe medioambiental con sus intromisiones políticas).

La segunda entrega cinematográfica de PAW Patrol no es tan abiertamente libertaria como la primera película. Pero ha sido un éxito rotundo, recaudando ya 166 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 30 millones. Para mi deleite, esta película también encierra una importante moraleja, al mostrar cómo personas bienintencionadas pueden causar problemas en nombre de la “seguridad”.

La historia comienza con una malvada científica llamada Victoria “Vee” Vance que roba un electroimán de un desguace para poder recuperar un meteoro mágico del cielo. La atrapan y la meten en la cárcel, donde conoce al taimado Humdinger, que sigue cumpliendo condena por su propio y loco complot para controlar el clima, que casi destruye Adventure City.

Sin embargo, antes de que la atraparan, la Sra. Vance consiguió apoderarse del meteorito, que contiene cristales que otorgan a nuestro equipo de cachorros héroes nuevos superpoderes. Sky puede volar. Chase puede correr como Flash. Rubble puede aplastar cosas, etc.



Las cosas van bien hasta que el malvado científico y Humdinger se escapan de la prisión en una fuga al estilo Andy Dufresne, y consiguen robar el cristal mágico de Sky, la fuente de sus superpoderes. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes.

Sky está destrozada por haber permitido que los villanos se hicieran con su cristal, pero cuando intenta ayudar a su equipo a recuperarlo, Ryder, el líder del equipo, se lo prohíbe. Dice que no sería seguro porque ella ya no tiene superpoderes.

Para empeorar las cosas, Ryder también disuelve un nuevo equipo de cachorros héroes, los Junior Patrollers, que estaban siendo entrenados por Liberty, que fue relegada a tareas de tutoría porque sus superpoderes aún no se habían manifestado. Ryder le dice a Liberty que no sería seguro.

Las intenciones de Ryder son puras. Solo intenta proteger a su equipo. Pero su decisión termina empeorando las cosas. Privada de sus superpoderes y marginada por Ryder, Sky decide tomar cartas en el asunto. Mientras Ryder y los demás cachorros duermen, ella roba todos los cristales mágicos y se dispone a devolverle a Victoria Vance el cristal que le robaron.

El público puede ver adónde va esto.

“No debería hacer eso”, me susurró mi hija de 6 años durante la película. “¡Eso no está bien!”

Para sorpresa de todos, Sky acaba perdiendo todos los cristales, que caen en manos de Humdinger y Vance. Las cosas no acaban aquí, por supuesto. Sin superpoderes, la Paw Patrol consigue liberar a Sky y derrotar a Humdinger y Vance.

Curiosamente, sólo lo consiguen con la ayuda de los Patrulleros Junior, que Ryder había disuelto en nombre de la seguridad.

Puede que muchos no vean estos elementos de la trama como particularmente profundos, pero creo que el tema se incluyó por una razón. Cada vez más, la sociedad moderna se aleja de una cultura de libertad y se acerca a una de “seguridad”, término acuñado por los autores Greg Lukianoff y Jonathan Haidt.

En su exitoso libro “The Coddling of the American Mind”, Haidt y Lukianoff describen el securitismo como un sistema de creencias que considera la seguridad “un valor sagrado”. Esto incluye no sólo la seguridad física, sino también la emocional, y ha dado lugar a la cultura censora que vemos hoy en los campus universitarios.

“El securitismo”, escribe el Sr. Haidt, “inflige daños colaterales a la cultura universitaria de la libre investigación porque enseña a los estudiantes a ver las palabras como violencia y a interpretar las ideas y los oradores como seguros frente a los peligros, en lugar de simplemente como verdaderos frente a falsos.”

Es precisamente esta cultura la que ha erosionado la tradición de la libertad de expresión en Estados Unidos, que ahora se considera “insegura”. Pero como observó recientemente el conferenciante T.K. Coleman, puede que la libertad de expresión no sea “segura”, pero es buena.

El securitismo va más allá de las emociones y la libertad de expresión, por supuesto. El gobierno viola sistemáticamente los derechos individuales en nombre de la seguridad.

Durante la pandemia, fuimos testigos de la propaganda generalizada de “quédate en casa, quédate seguro”, un eslogan diseñado para que la gente pasara por alto la clara violación de las libertades civiles que suponían los cierres gubernamentales (por no mencionar las evidentes compensaciones económicas de obligar a la gente a quedarse en casa). Los gobiernos también obligaron a la gente a vacunarse en nombre de la seguridad pública.

Sin embargo, utilizar la seguridad como pretexto para suprimir las libertades civiles no es nada nuevo. Los legisladores llevan décadas haciéndolo en diversos grados. Obligamos a la gente a llevar “cinturones de seguridad” cuando conduce. Limitamos los derechos de los propietarios de armas en nombre de la seguridad colectiva. Hoy en día, a millones de estadounidenses incluso se les impide bombear gasolina porque los legisladores determinaron que era “inseguro”. (Bombear gasolina es perfectamente seguro, por supuesto; la seguridad no es más que un falso pretexto para tales leyes).

Nada de esto pretende avalar la imprudencia, por supuesto. La seguridad es importante. Elijo ponerme el cinturón de seguridad porque quiero estar seguro. Y cuando lleno el depósito de gasolina, intento ser cuidadoso.

Pero la PAW Patrol nos recuerda que hacer lo que es seguro no siempre es hacer lo que es correcto, y esa es una lección que muchos necesitan desesperadamente, especialmente aquellos que tratan de explotar el deseo natural del ser humano de estar seguro para socavar los derechos individuales.



Este artículo apareció originalmente en The Epoch Times y luego en la Fundación para la Educación Económica.

Jonathan Miltimore es el editor general de FEE.org.