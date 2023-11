Un amigo mío fanático de Los Cazafantasmas -la canción fue interpretada el día de su boda- observó una vez un tema pasado por alto en el clásico de los ochenta.

“Es una película bastante libertaria”, me dijo.

Mi amigo no es libertario. Pero tenía razón.

La primera vez que vemos el tema en la película es después de que los tres Cazafantasmas originales -Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Akroyd) y Egon Spengler (Harold Ramis)- son despedidos por la universidad que los empleaba.

Dr. Raymond Stantz: Esto es una gran desgracia, olvídate del MIT o de Stanford. No nos tocarían ni con una picana de diez metros. Dr. Peter Venkman: Siempre estás preocupado por tu reputación. Einstein hizo sus mejores cosas cuando trabajaba como empleado de patentes. Dr. Raymond Stantz: ¿Sabes cuánto gana un empleado de patentes? … Personalmente, me gustaba la universidad. Nos daban dinero e instalaciones, ¡no teníamos que producir nada! Nunca has salido de la universidad; no sabes cómo es ahí fuera. He trabajado en el sector privado… ¡esperan resultados! (énfasis añadido)

¿Lo has entendido? La universidad dio a nuestros héroes científicos fondos y un lugar de trabajo, y ni siquiera tuvieron que producir nada: ¡un agudo contraste con el sector privado, que sí espera que crees valor! (Al principio de la película, los espectadores ven que la poca “ciencia” que produce Venkman es pura basura).

Pero la cosa se pone aún mejor. Más adelante, cuando los Cazafantasmas se incorporan al sector privado, empiezan a crear valor al prestar un servicio: atrapar a los fantasmas que acechan a la gente.

Durante un tiempo, todo va de maravilla. Los Cazafantasmas empiezan a acumular tanto negocio que tienen que contratar a otro Cazafantasmas (Winston Zeddemore, interpretado por Ernie Hudson) para que les ayude a gestionar todo el trabajo que están recibiendo. Sus clientes, mientras tanto, se libran de los molestos fantasmas que les asustan.

Sin embargo, las cosas se tuercen cuando una tercera parte entra en la historia: el gobierno de los Estados Unidos.



“¡Ve por una orden judicial!”

Walter Peck es uno de los villanos más deliciosos del cine de los 80, a la altura de Johnny Lawrence (Karate Kid), Biff Tannen (Regreso al futuro), el juez Smails (Caddyshack) y el director Ed Rooney (Ferris Beuhler’s Day Off).

Peck, interpretado por William Atherton, es un inspector de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) que llega al cuartel general de los Cazafantasmas para conocer mejor el trabajo que están realizando.

Inmediatamente se encuentra con el sabelotodo Venkman, a quien Peck se niega a llamar “doctor”, incluso después de que Peter, en respuesta a la pregunta de Peck, señala que tiene títulos en parapsicología y psicología.

El espectador no tarda en darse cuenta de que Peck es un engreído sabelotodo que no cree en fantasmas. Cuando Peck exige ver las instalaciones donde se almacenan los fantasmas, Venkman le pregunta por qué.

“Bueno, porque tengo curiosidad”, responde Peck. “¡Quiero saber más sobre lo que hacéis aquí! Francamente, se han publicado muchas historias disparatadas en los medios de comunicación y queremos evaluar cualquier posible impacto medioambiental de sus operaciones. Por ejemplo, la presencia de residuos químicos nocivos y posiblemente peligrosos en su sótano. Ahora, o me enseñas lo que hay ahí abajo, o vuelvo con una orden judicial”.

Venkman, que claramente tiene más agallas que cerebro, le dice a Peck que se largue.

“¡Ve a buscar una orden judicial! Y te demandaré por procesamiento injusto”, le dice.

“Apágalo”

Las cosas no acaban ahí, por supuesto. La cuasi-novia de Peter, Dana Barrett (Sigourney Weaver) es poseída por un perro demoníaco llamado Zuul. Su vecino, Louis Tully (Rick Moranis), es poseído por Vinz Clortho, el amo de las llaves de Gozer. Y juntos van a resucitar a Gozer, un dios sumerio que fue adorado en Mesopotamia en el año 6.000 a.C.

Eso son malas noticias, pero las cosas se ponen mucho peor cuando Walter Peck vuelve a aparecer en el cuartel general de los Cazafantasmas. Tiene una orden judicial y le acompañan un agente de policía de Nueva York y un trabajador de los servicios públicos.

Egon intenta calmar la situación, recordando a Peck que está en una propiedad privada. A Peck no le importa. Le dice al empleado que apague el almacén, aunque no tiene ni idea de lo que es. Egon intenta detenerle.

Egon: Te lo advierto. Apagar estas máquinas sería extremadamente peligroso. Peck: No, te diré lo que es peligroso. Te enfrentas a un proceso federal por media docena de violaciones medioambientales. Ahora, o apaga estas máquinas, o se las apagaremos nosotros. Egon: Trata de entender, este es un sistema de contención láser de alto voltaje. Apagarlo sería como lanzar una bomba sobre la ciudad. Peck: No seas condescendiente conmigo. No soy tan estúpido como la gente a la que has estafado.

En este punto, Venkman llega a la escena. Le dice al oficial de policía que es “un socio en esta instalación y voy a cooperar en todo lo que pueda”. Peck no está interesado.

Peck: Olvídalo, Venkman. Tuviste tu oportunidad de cooperar, pero pensaste que sería más divertido insultarme. Bueno, ahora es mi turno, listillo. Dr. Egon Spengler: Quiere apagar la red de protección, Peter. Dr. Peter Venkman: [a Peck] Apaga esa cosa y no seremos responsables de lo que ocurra. Walter Peck: Oh, sí que lo harás, me aseguraré de que lo harás.

Está claro que Peck no tiene ni idea de lo que es el almacén, pero exige que lo cierren. Peor aún, dice que no será responsable de lo que ocurra. Los Cazafantasmas lo harán.

Peck, que le dice al oficial de policía que puede disparar a Venkman si intenta interponerse en su camino, tiene una última oportunidad para evitar causar una catástrofe cuando el hombre de la compañía eléctrica le dice que tal vez deberían escuchar a la gente que, ya sabes, diseñó realmente el sistema.

Hombre de Con Edison: Yo, yo nunca he visto nada como esto antes. No estoy seguro… Walter Peck: [interrumpe] No me interesa tu opinión, apágala.

Los Cazafantasmas y el uso del conocimiento en la sociedad

El operario hace lo que se le dice y, por supuesto, se desata el infierno. Pero fíjate en quién tomó la decisión.

No fueron los científicos, que construyeron el almacén de fantasmas. No fue el trabajador de la compañía eléctrica, que al menos tenía conocimientos de sistemas eléctricos. Fue el burócrata del gobierno que no sabía absolutamente nada del sistema.

Los Cazafantasmas es sólo una película, pero la escena demuestra un problema muy real, que el premio Nobel de Economía Friedrich A. Hayek describió en su obra de 1945 “El uso del conocimiento en la sociedad”.

Hayek entendía que la planificación económica racional requería cantidades prácticamente infinitas de datos dispersos entre muchos individuos. Como estos datos estaban tan ampliamente distribuidos y eran tan vastos, era imposible que una sola autoridad central obtuviera este conocimiento, que está muy localizado.

Por esta razón, Hayek sostenía que la toma de decisiones económicas debía dejarse en manos de agentes individuales con conocimientos locales, y no de autoridades centrales de planificación que trabajasen con conocimientos incompletos o erróneos.

“Si estamos de acuerdo en que el problema económico de la sociedad es principalmente el de la rápida adaptación a los cambios en las circunstancias particulares de tiempo y lugar, parece lógico que las decisiones últimas deban dejarse en manos de las personas familiarizadas con estas circunstancias, que conocen directamente los cambios relevantes y los recursos inmediatamente disponibles para hacerles frente”, escribió Hayek.

Desgraciadamente, Hayek vio que la sociedad moderna estaba haciendo cada vez más lo contrario: delegar la toma de decisiones económicas en planificadores y burócratas estatales, gente como Walter Peck.

En el mundo real, los resultados han sido tan desastrosos -incluso catastróficos- como en Cazafantasmas. El Gran Salto Adelante de Mao, el Plan Quinquenal de Stalin y, más recientemente, el esfuerzo de los gobiernos de todo el mundo por intentar “gestionar” el virus COVID-19 mediante la planificación central son ejemplos de estadistas que utilizan conocimientos incompletos (y el puño de hierro del gobierno) para sustituir los planes de los individuos por su propio plan arrollador.

Al final, los Cazafantasmas consiguen salvar la ciudad de la catástrofe creada por la entrometida EPA. Pero la película no deja de ser un divertidísimo cuento con moraleja sobre lo que ocurre cuando damos poderes a burócratas despistados en lugar de a individuos con conocimientos locales.



Este artículo apareció originalmente en AIER y posteriormente en la Fundación para la Educación Económica.

Jonathan Miltimore es el editor general de FEE.org.