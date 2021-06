El papa Francisco participó en la reunión anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y les pidió a los asistentes que, en lugar de “esconder” el dinero en paraísos fiscales, destinen sus recursos a la inversión. En su exposición, destacó la necesidad imperiosa de “volver a la economía de lo concreto, y lo concreto es la producción, el trabajo para todos, la familia, la patria y la sociedad”.

Lo llamativo es que toda su prédica económica justamente atenta contra el clima de negocios y previsibilidad que incentiva a los empresarios a invertir su capital tan necesitado en países como la Argentina, donde nació Jorge Bergoglio.

En las últimas semanas, el sumo pontífice —que jamás cuestionó el nefasto plan económico del kirchnerismo— hasta se animó a calificar al derecho de la propiedad privada como “secundario”. Sin embargo, no emite opinión sobre el déficit fiscal, los controles de cambios, la abrumadora presión impositiva y toda la maraña de regulaciones que incentivan a la especulación financiera en lugar de la inversión. Ahora, sencillamente, el papa Francisco pide que los empresarios inviertan, como si el contexto no importara. A uno le cuesta comprender si Bergoglio es un ignorante absoluto que habla sin tener la más mínima idea lo que dice, si es una persona contradictoria o si directamente es un cínico.

“Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder”, señaló en el marco del evento online. Para graficar su idea, Francisco también acudió a una imagen campestre: “Todos sabemos lo que se dice en el campo cuando la vaca no da leche: ‘qué le habrá pasado a la vaca, por qué está enojada que esconde la leche’. Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal”.

Para Bergoglio, las personas “esconden” cuando “no tienen la conciencia limpia o están rabiosas”. Pero en Argentina, país al que no volvió, pero en el que sigue operando políticamente, los empresarios no invierten, se escapan y ocultan sus bienes precisamente por el modelo económico con el que él simpatiza. Pedirles a los emprendedores nacionales que abran sus números a las fauces de un Estado corrupto, ineficiente, corporativo, desmesurado y gigantesco es incentivarlos al suicidio. Y eso, para la religión del papa, debería ser considerado un pecado.