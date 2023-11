Luego de que Estados Unidos levantara temporalmente las sanciones al petróleo y el gas venezolano, el presidente colombiano, Gustavo Petro, viajó a Caracas por cuarta vez para anunciar junto a su aliado, el dictador Nicolás Maduro, su intención de asociar a Ecopetrol con PDVSA. La junta directiva de la petrolera colombiana no tardó en emitir un comunicado en el que señala que se está analizando importar gas desde Venezuela a partir de diciembre de 2024. Pero la concesión que ha hecho Washington a Caracas es por seis meses. La permanencia de esta medida depende de la celebración de elecciones libres en Venezuela, lo que incluye el levantamiento de las ilegales inhabilitaciones impuestas por el chavismo a opositores como la candidata electa por una abrumadora mayoría en las primarias del 22 de octubre, María Corina Machado, y las señales que ha dado el régimen van en dirección opuesta.

¿Cuáles son los riesgos para Colombia de una asociación entre Ecopetrol y PDVSA? Lo analizamos en PanAm Post con Alberto Bernal, economista y jefe de estrategia global de XP Investments. En cuanto a lo logístico, resalta que según Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, cuando dejó el cargo hace siete meses tuvo acceso a información fidedigna de que PDVSA no contaba con las capacidades técnicas para poner en funcionamiento el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, por el que se transportaría gas de Venezuela a Colombia, según el contrato suscrito entre ambas compañías desde 2007. Y en cuanto a lo político la situación es más compleja. “La parte fundamental de estos mensajes no es económico, sino es netamente geopolítico, para básicamente aliarse de una forma más cercana con la dictadura venezolana y con el socialismo del siglo XXI”.

El objetivo de Petro con Ecopetrol

El propósito del mandatario colombiano sería el mismo de su mentor venezolano Hugo Chávez. “El objetivo de Petro es politizar completamente a Ecopetrol”, asegura Bernal, al tiempo que aclara que afortunadamente las circunstancias no son las mismas. Mientras PDVSA era ya para ese momento una empresa totalmente controlada por el Estado venezolano, Ecopetrol cuenta con participación del sector privado y cotiza en la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, “la motivación histórica de Petro es la misma de Hugo Chávez”, asevera.

¿Hasta dónde podrá llegar? El camino tiene más obstáculos pero lo va a intentar. “Petro quiere agarrar a Ecopetrol y volverla su alcancía, y le importa cero lo que pueda pasar a futuro con Ecopetrol mientras la pueda exprimir más para lograr poder político”. Es aquí donde resalta la importancia de que la petrolera colombiana cuente con un importante capital privado. “El Gobierno corporativo de Ecopetrol le va a poner más difícil a Petro hacer lo que él quiere hacer”.

El rol determinante de Estados Unidos

Para Alberto Bernal no representa ningún beneficio el hecho de que la Casa Blanca haya levantado temporalmente algunas sanciones al régimen chavista. En primero lugar porque el tiempo es muy corto y no hay indicios de que la dictadura de Maduro tenga intención de cumplir con su parte del trato, pues considera que la Administración Biden simplemente “sacrificó a la oposición venezolana con tal de disminuir el precio de la gasolina 40 centavos en EE. UU. con 300.000 barriles de petróleo venezolano”. Y en segundo lugar porque las encuestas muestran la posibilidad de que el Partido Republicano gane las elecciones presidenciales en noviembre del próximo año y sea cual sea el candidato “toda esta apertura con Venezuela se devuelve, si es (Ron) DeSantis, si es (Donald) Trump, si es Vivek (Ramaswamy), no importa cual sea”.

A continuación la entrevista completa con el economista Alberto Bernal en la que advierte sobre las intenciones de Gustavo Petro de politizar completamente a Ecopetrol y las razones por las cuales será mucho más complicado que la petrolera colombiana tenga el mismo destino que la estatal venezolana PDVSA.