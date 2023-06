Tengo un amigo que tiene bastante éxito, pero trabaja en un empleo de mucha presión. Cada cierto tiempo, cuando la rutina laboral se vuelve demasiado dura, tiene un antídoto.

“Me tomo el resto del día libre y me voy a ver Office Space”, dice.

Office Space es ese tipo de película. Escrita y dirigida por el legendario Mike Judge (de Beavis y Butthead), la comedia negra de 1999 está protagonizada por Ron Livingston en el papel de uno de los tres oficinistas descontentos que luchan por sobrellevar la monotonía de su trabajo en una empresa de software de Texas. Aunque la película no hizo saltar la banca en taquilla, se ha convertido en un clásico de culto y en una representación icónica de la vida en un cubículo y de la burocracia empresarial.

Peter Gibbons (Livingston) odia su trabajo, los informes TPS y a sus numerosos jefes, en particular a su supervisor Bill Lumbergh -interpretado con humor por Gary Cole-, que tiene la costumbre de hacer preguntas retóricas antes de acumular más trabajo sobre Peter.

“Hola Peter, ¿qué pasa? Ummm, voy a necesitar que te adelantes y vengas mañana. Así que si pudieras estar aquí sobre las 9 sería genial, mmmk… ¡oh oh! y casi se me olvida ahh, también voy a necesitar que te adelantes y vengas el domingo también, kay. Hemos perdido gente esta semana y tenemos que ponernos al día”.

“No es que sea vago, es que no me importa”

Es un problema muy común y frustrante. La empresa de Peter, Initech, está enlatando a gente. Esto no sólo ha hecho que todo el mundo se asuste por perder su trabajo, sino que ahora su jefe le “pide” a Peter que trabaje los fines de semana para compensarlo.

Como es natural, Peter se siente impotente ante la situación. Decirle a tu jefe que no es difícil. Y su incapacidad para oponerse a Lumbergh agrava su miseria en el trabajo.

Sin embargo, la vida de Peter da un giro cuando va a ver a un hipnoterapeuta llamado Dr. Swanson con su novia (de la que todos sus amigos parecen pensar que le engaña). Durante la sesión, el Dr. Swanson sufre un infarto mientras hipnotiza a Peter. Pero antes de que se desplome, vemos que su hipnoterapia, diseñada para aliviar el estrés laboral de Peter, ha funcionado, pero demasiado bien. De repente, a Peter no le importa nada. Duerme hasta tarde, falta al trabajo, pierde a su novia (que, de hecho, le estaba engañando)… y no podría estar más contento.

Esperamos que esto le cause problemas. Sin embargo, su vida mejora en todos los sentidos. Está más relajado y descansado. Conoce a la guapa camarera de Chotchkie’s, Joanna (Jennifer Aniston), y empiezan a enamorarse y a ver Kung Fu juntos por las noches. Renueva su cubículo e impresiona con su franqueza a “los Bob”, dos consultores contratados para evaluar qué empleados son prescindibles y deben ser despedidos.

Peter: Bob, no es que sea un vago, es que no me importa. Bob Porter: ¿No te importa? Peter: Es un problema de motivación, ¿de acuerdo? Ahora bien, si me rompo el c$%0 trabajando e Initech envía unas cuantas unidades extra, no veo ni un céntimo más, así que ¿dónde está la motivación? Y aquí hay algo más, Bob: Tengo ocho jefes diferentes en este momento. Bob Slydell: ¿Cómo dices? Peter: Ocho jefes. Bob Slydell: ¿Ocho? Peter: Ocho, Bob. Eso significa que cuando cometo un error, ocho personas diferentes vienen a decírmelo. Mi única motivación real es que no me molesten, eso y el miedo a perder mi trabajo. Pero sabes, Bob, eso sólo hará que alguien trabaje lo suficiente para no ser despedido. En lugar de ser despedido, Peter es ascendido.

“Lumbergh no es mi problema”

Las cosas no pueden seguir así de bien, por supuesto. Sobre todo cuando nos enteramos de que los amigos de Peter -Michael Bolton y Samir- están entre los que van a ser despedidos. Los tres idean un descabellado plan para vengarse de Initech robando a la empresa en un plan a prueba de tontos. Pero no lo es. Y es entonces cuando las cosas empiezan a torcerse. Primero, Peter se entera de que Joanna se acostó con Lumbergh, su jefe. Ella no lo hizo, pero se enzarzan en una discusión cuando él se enfrenta a ella por ello. Rompen. Lo peor de todo es que parece que Peter y sus amigos van a ir a la cárcel porque no blanqueaban dinero de Initech tan discretamente como creían.

Aquí es donde viene la moraleja que todo el mundo echa de menos en Office Space. “Tenías razón con lo de la estafa informática. Fue una mala idea”, le dice a Joanna, explicándole que va a devolver el dinero y a asumir la culpa por el plan ilegal.

Asumir la culpa es, por supuesto, lo correcto y un signo del crecimiento de Peter, como lo es su admisión de que no tenía derecho a enfadarse con Joanna cuando creyó erróneamente que se había acostado con Lumbergh. Pero lo que dice a continuación es la frase más importante de la película que demuestra el cambio de Peter.

“Lumbergh no es mi problema”, dice Peter.

Asumir la responsabilidad

Office Space es una comedia, así que, naturalmente, Peter no va a la cárcel. Por un divertido giro de los acontecimientos, Initech arde hasta los cimientos. Las pruebas que podrían implicar a Peter, Michael Bolton y Samir son incineradas. Pero el arco de la historia y de Peter Gibbons viene de su comprensión de que Lumbergh no es realmente su problema, lo que le ayuda a descubrir su propia agencia.

El autor de best-sellers Robert Mckee, autor de “Story”, dice que el propósito de una historia es “expresar cómo y por qué cambia la vida”. Y estas cinco palabras – “Lumbergh no es mi problema”- representan el momento de cambio de Peter. Deja Initech, encuentra un nuevo trabajo y le cuenta a Joanna cómo se siente.

En cierto sentido, Peter sigue el consejo de Jordan Peterson, el autor de “12 reglas para la vida”. La lección principal del libro de Peterson es que, en palabras de Norman Doidge, “debes asumir la responsabilidad de tu propia vida. Punto”. Como escribí hace unos años, esta lección está incrustada en la filosofía de Peterson y en su exitoso libro.

“Cuando Peterson dice párate derecho, haz buenos amigos, ordena primero tu propia casa, di la verdad, tiende tu cama, sé preciso al hablar, etc., en realidad no le preocupa lo limpia que esté tu habitación. Está instruyendo a los lectores sobre cómo pueden tomar las riendas de sus propias vidas. Les recuerda su poder. Su agencia”.

Esto es lo que Peter Gibbons aprende en última instancia: cómo tomar las riendas de su propia vida y dejar de culpar de su infelicidad a Lumbergh e Initech.

Esta es la lección que mucha gente, sobre todo los más jóvenes que ven Estados Unidos como un “infierno capitalista”, puede aprender de Office Space. No es que Lumbergh e Initech no fueran horribles. Pero la verdad es que en la vida te vas a encontrar con gente horrible. Lo importante es no ceder el propio poder y la propia agencia a los demás viéndose a uno mismo como víctima de fuerzas externas que escapan a nuestro control.

Esto es precisamente lo que Peter estaba haciendo al principio de Office Space. Convirtió a Lumbergh en su hombre del saco personal. En lugar de enfrentarse directamente a su insistente jefe, se escondía de él (literalmente) y se compadecía de sí mismo. Esto le hacía sentirse miserable.

Peter había caído en lo que Ayaan Hirsi Ali, autora de “Infieles”, llama la “trampa del resentimiento”.

“Es probablemente la peor prisión mental del mundo”, dice la autora. “Es la incapacidad de dejar ir la ira y las injusticias percibidas o reales que sufrimos”.

Nótese que Ali dice “injusticias percibidas o reales”. Como Peterson, no está diciendo que la injusticia no sea real. Lo es. Pero no debemos permitir que las injusticias nos consuman, ni que nos despojen de nuestra capacidad de acción.

La verdad es que hay muchos Bill Lumbergh en el mundo. (De hecho, hay gente mucho, mucho peor.) A veces tenemos que tratar con esa gente, y eso puede ser difícil. Todos hemos tenido que trabajar alguna vez con personas que suponen un reto, y tal vez rendir cuentas ante ellas.

Pero el argumento de Office Space es importante: no cedas tu poder a los Bill Lumberghs del mundo considerándote una víctima. Ese es el camino a la miseria.

Este artículo fue publicado en un boletín electrónico FEE.org y posteriormente adaptado a su sitio web.

Jonathan Miltimore es redactor jefe de la Fundación para la Educación Económica.