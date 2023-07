El término «búsqueda de rentas» es un término despectivo que implica que las compañías y las personas buscan llevarse más de lo que ganan. También remite a cierta ideología marxista. Sin embargo, especialmente cuando se combina con la captura regulativa y la corrupción burocrática, la búsqueda de rentas es un concepto válido. ¿Qué ocurre cuando el zapato está en el otro pie y la gente y las organizaciones se dedican a la búsqueda de rentas desde una perspectiva de justicia social? ¿Se trata de búsqueda de rentas o de corrupción para garantizar la justicia social? ¿El fin justifica los medios?

Investopedia define la búsqueda de rentas de la siguiente manera: «La búsqueda de rentas (o rent-seeking) es un concepto económico que se produce cuando una entidad pretende obtener riqueza añadida sin ninguna contribución recíproca de productividad. Típicamente, gira en torno a los servicios sociales financiados por el gobierno y los programas de servicios sociales».

Los politólogos y economistas aplican tradicionalmente el término «búsqueda de rentas» a los capitalistas, especialmente a los llamados barones ladrones de la Gilded Age. Sin embargo, lo que la definición no parece tener en cuenta es la creación de valor. La creación de valor podría ser un subconjunto de la «contribución de la productividad», pero productividad no significa creación de valor. Podemos ser muy productivos en actividades que producen poco valor o que incluso pueden destruir valor. Aunque los barones del robo podían ser crueles y exigentes en prácticamente cualquier medida, crearon la economía y la infraestructura que permitió a los Estados Unidos superar dos guerras mundiales. Los barones del robo también aportaron un enorme valor social con las bibliotecas, universidades y museos que financiaron junto con sus otras actividades caritativas. Estos beneficios no excusan sus acciones depredadoras, pero crearon un amplio valor, lo que mitiga la cantidad de comportamiento de búsqueda de rentas.

El término «búsqueda de rentas» y su definición se remontan a la terminología y la crítica del capitalismo de Karl Marx. Marx estaba decididamente en contra de cualquier forma de captación de rentas. Quizás no sea casualidad que los sindicatos crecieran y quizás alcanzaran su punto álgido durante la Edad Dorada. Tras la Revolución Rusa de 1917, Occidente, en particular de los EEUU, se apartó de todo lo que se pareciera al comunismo. Sin embargo, el término «búsqueda de rentas» sigue siendo un término y un concepto cargado.

La definición de búsqueda de rentas dice que a menudo es una función de los programas gubernamentales. He tratado este tema en varias entradas del blog («Defender la República: Escenario 1 Captura regulatoria», «Defensa de la República: Escenario 2 Dominación política», «Captura regulatoria y otros problemas burocráticos», «DIE Hydra» y «Pensamiento crítico y desarrollo y análisis de políticas»). Las organizaciones utilizan la captura normativa para buscar rentas de los programas gubernamentales.

Un buen ejemplo de búsqueda de rentas entre los programas gubernamentales es un propietario que construye una casa en una zona con frecuentes inundaciones, incendios o huracanes, pero no contrata el seguro de riesgo adecuado. Cuando se produce una catástrofe, el propietario espera, si no exige, que la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) pague los costes de reconstrucción. ¿Y por qué lo hace? ¿Existe algún tipo de control normativo por parte de los prestamistas y las compañías de seguros? Hay que estudiarlo más a fondo, pero sospecho que sí.

Veamos ahora un escenario (esperemos) ficticio. Supongamos que alguien que no conoces entra en tu casa, abre la nevera y empieza a servirse comida. Después, coge tu tarjeta del cajero automático y retira la mitad de tu cuenta bancaria. Después, duerme en tu cama. ¿Qué harías tú? ¿Es un robo? ¿Les ofrecerías el resto de tu cuenta bancaria, comida y alojamiento, o llamarías a la policía?

En cierto sentido, se trata de un comportamiento de búsqueda de rentas. La persona toma lo que le pertenece y no ofrece nada a cambio. La persona no ofrece ninguna compensación ni servicios para pagar la comida, el dinero y el uso de tu casa.

Veamos ahora algunos ejemplos que vemos hoy en los EE. UU.

Se pide que los ricos paguen «su parte justa» de impuestos. ¿Qué es una «parte justa»? ¿Importa? La Unión Nacional de Contribuyentes escribió,

Según los nuevos datos del IRS, el 25 % de las rentas más altas pagaron casi el 89 % de todos los impuestos sobre la renta en 2020. Este es el porcentaje más alto de impuestos sobre la renta pagados visto en los datos fiscales disponibles que se remontan a 1980. Las rentas más bajas soportan una pequeña parte de la carga total del impuesto sobre la renta, ya que el 50 % de las rentas más bajas deben el 2,3 % de la cuota nacional.

¿Está el 50 % más pobre buscando rentas? ¿Deben más impuestos los ricos?

Los extranjeros ilegales llegan a los EE. UU. e inmediatamente reciben comida, cobijo y dinero. No han hecho nada para ganárselo y es casi seguro que no lo devolverán. Además, las escuelas se abarrotan y deben pagar para educar a niños que no están preparados para su grado y no hablan inglés.

Se rebajan los estándares para permitir que personas que de otro modo no estarían cualificadas obtengan puestos o asistan a programas. Las personas cualificadas no pueden competir por los puestos o una plaza en los programas.

Los abogados municipales no persiguen delitos. Algunos dicen que tienen derecho a robar para compensar discriminaciones pasadas.

La Administración Biden quiere condonar los préstamos estudiantiles. Los estudiantes pueden elegir títulos que tienen poca o ninguna relevancia para los puestos de trabajo. Entonces, no pueden conseguir trabajo y no pueden pagar sus préstamos estudiantiles. Mientras tanto, las personas que eligieron títulos que son relevantes para el mercado laboral y pueden pagar sus préstamos, así como las personas que pagan impuestos pero nunca fueron a la universidad, deben pagar por el programa de condonación de préstamos estudiantiles.

Del mismo modo, la administración quiere que las personas que no necesitan pagar grandes comisiones de apertura de hipotecas paguen comisiones más altas para que las personas que no reúnen los requisitos puedan pagar comisiones más bajas.

Todos estos ejemplos se ajustan a la definición de comportamiento de búsqueda de rentas. También tienen un impacto corrosivo en la sociedad. Rebajan los estándares, reducen la responsabilidad personal y penalizan a un amplio segmento de la sociedad. Sin embargo, el ácido corrosivo puede utilizarse en aplicaciones valiosas, como el grabado ácido.

Todavía vemos el valor que los barones ladrones crearon tanto de sus esfuerzos comerciales como de sus esfuerzos caritativos/sociales. Queda por ver si veremos valor en el movimiento por la justicia social. Una cosa es segura: los efectos corrosivos de la búsqueda de rentas corroen el imperio de la ley, que es la base de la prosperidad americana.

Este artículo fue publicado originalmente por el Instituto Mises.

Jeffery Marshall es un general de brigada retirado con amplia experiencia en los sectores militar y civil.