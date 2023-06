“El que paga la orquesta, pone la canción” es un proverbio muy conocido. Wikcionario nos dice que significa que “La persona que paga por algo es la que dice cómo debe hacerse”.

Es difícil, si no imposible, rebatir su sabiduría. ¿Cuál es la alternativa? Supongo que sería algo así como: “Tú sueltas el dinero y yo decido cómo se gasta, te guste o no”. Eso me parece irracional, injusto, dominante, arrogante y dictatorial, pero es precisamente la postura que algunos académicos con sentido del derecho están asumiendo en Florida.

El Washington Post informa de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, acaba de firmar un proyecto de ley que impide a los colegios y universidades públicas del estado gastar dinero en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). El informe cita al gobernador declarando que “DEI es mejor visto como sinónimo de discriminación, exclusión y adoctrinamiento”.

DeSantis tiene toda la razón. La DEI es una moda de señalización de virtudes que justifica la policía de la palabra en los campus y en las empresas. En el peor de los casos, faculta a académicos y administradores para imponer sus retorcidas agendas a otras personas mientras se envuelven en una superioridad moral. Esa es mi opinión personal, con la que tú, lector, puedes no estar de acuerdo, pero tampoco es el tema de este ensayo. La cuestión más importante, en el contexto de la ley de Florida, es quién decide si la DEI debe ser una política en las universidades públicas.

Un artículo del Orlando Sentinel sobre el proyecto de ley cita a un académico sobre la cuestión: “El gobierno no tiene ningún papel en la prohibición o censura de materias en la enseñanza superior”. Otro comentó a The Washington Post: “Es básicamente censura impuesta por el Estado, que no tiene cabida en una democracia”. (Tengo mis problemas con el Dios de la “democracia”, pero ¿no es en la democracia donde las mayorías deciden las reglas, y no acaba de ganar DeSantis en una avalancha popular?).

Hay que tener en cuenta que la nueva ley de Florida se aplica a las universidades públicas, es decir, a las instituciones de educación superior creadas y subvencionadas por el Estado de Florida. No se aplica a las instituciones privadas. También vale la pena señalar que la mayoría de las universidades públicas hoy en día no incluyen puntos de vista cuando promueven la “diversidad”. Son, con demasiada frecuencia, monopolios de un solo punto de vista para todos cuando se trata de perspectivas intelectuales.

Así pues, lo que los dos académicos están diciendo, en esencia, es lo siguiente: Una vez que recibimos el dinero de los contribuyentes (básicamente a punta de pistola, ya que vas a la cárcel si no pagas tus impuestos), podemos hacer lo que queramos con él. Ni los que pagan la factura ni los representantes electos que desembolsaron el dinero pueden decirnos cómo lo gastamos. En otras palabras, incluso el atraco a la autopista está bien si nosotros somos los beneficiarios; nadie más puede opinar.

Y, por supuesto, esos académicos probablemente estarían encantados si aún más botín cayera del cielo en sus regazos.

No me importa cuántos doctorados sigan a tu nombre. Si eres tan egocéntrico y mojigato como para declarar un derecho inviolable sobre el dinero de los demás, tienes que volver a la escuela y aprender sobre quién paga la orquesta.

¿Me gusta la idea de que los políticos digan a los profesores lo que pueden y no pueden enseñar? No, no me gusta. Tampoco me gusta la idea de que los profesores exijan mi dinero y se comporten con indignación cuando yo, a través de los representantes elegidos, decido que no me interesa lo que venden.

Hay un problema inherente en este asunto que sólo pide una solución. El problema es que cuando los gobiernos subvencionan cualquier cosa con el dinero de los contribuyentes, inevitablemente surgirán desacuerdos irresolubles. No es así en los mercados libres: Si no me gusta un restaurante, no tengo por qué pagarlo, y punto. La solución, por tanto, es la libertad: libertad para elegir lo que uno quiere, pagar por lo que uno quiere y no pagar por lo que uno no quiere.

En una sociedad libre, no puedes quitarle dinero a alguien a punta de pistola y quejarte cuando la víctima dice “No, gracias”. DeSantis debería instruir a los colegios y universidades de Florida de la siguiente manera: Si quieren completa autonomía para hacer lo que quieran, entonces bien. Dejaremos de subvencionarlos. Entonces serán libres de recaudar sus ingresos de otras formas, básicamente de clientes dispuestos, inversores, donantes o quien sea. O hacer lo que casi todo el mundo debe hacer cuando disminuyen los ingresos: reducir los costes.

Los investigadores han demostrado que en Georgia Tech, aquí en mi estado, hay “3,2 veces más personal de DEI que profesores de historia”. Lo siento, Georgia Tech, eso no es por lo que pensaba que estaba pagando. Si mis legisladores y mi gobernador deciden gastar mi dinero de otras formas más agradables para mí, tendrán que aguantárselo.

Resulta irónico que algunos de los mismos académicos que quieren imponer políticas no deseadas a ciudadanos que no están dispuestos a ello sean también los primeros en tachar de “fascista” a cualquiera que tenga una opinión diferente. Pero obligar a la gente a pagar por su agenda personal es la esencia misma del fascismo.

A los que exigen dinero a los demás pero se asustan cuando se introduce la responsabilidad en el “intercambio”, les digo que dejen de lloriquear y maduren. Como mínimo, si les preocupa mucho el asunto, vayan a trabajar a un colegio privado o monten el suyo propio.

El que paga tiene derecho a llevar la voz cantante.

Este artículo fue publicado originalmente en The Epoch Times y luego en FEE.org

Lawrence W. Reed es Presidente Emérito y Miembro Superior de la Familia Humphreys en la Fundación para la Educación Económica.