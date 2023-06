El currículum de Winston Churchill era lo suficientemente notable como para ganarse el título de “Hombre del Renacimiento”. Militar educado en Sandhurst, periodista, pintor, historiador, viajero por el mundo, premio Nobel, miembro del Parlamento, Presidente del Consejo de Comercio, Ministro del Interior, Primer Lord del Almirantazgo, Secretario de Estado para las Colonias, Ministro de Hacienda, dos veces Primer Ministro, estadista, líder en tiempos de guerra, orador de talla mundial. Aunque tuvo sus altibajos, sus fracasos y sus éxitos, sigue siendo una de las figuras más importantes y respetadas del siglo XX.

Para comprender plenamente a una persona, debemos abrazar su vida con todas sus verrugas. Ningún ser humano es sobrehumano. Todo el mundo comete errores. Nadie lo sabe todo. A veces, incluso los mejores meten la pata.

Una de las mayores meteduras de pata en la carrera de Churchill está relacionada con un tema que nunca llegó a dominar: la economía. Personalmente soy amigo y defensor del patrón oro, pero creo que cuando Churchill intentó restablecer la conexión de la libra esterlina con el metal amarillo, cometió un error que produjo consecuencias monumentalmente negativas para Gran Bretaña y el mundo.

El hecho de que las cuestiones monetarias desafiaran a Churchill quedó patente en su gestión de las finanzas personales. Era un jugador compulsivo de casino, un mal inversor en bolsa y un deudor constantemente moroso. Sobregiraba crónicamente su cuenta corriente. Compraba vinos, licores y puros de alta gama cuando no podía permitírselos. A menudo se retrasaba en el pago de sus impuestos. En su libro de 2016 titulado “No More Champagne: Churchill and His Money” (en español, “No más champán: Churchill y su dinero”), el historiador David Lough reveló que el gran hombre “vivió la mayor parte de su vida en un precipicio financiero”. La suerte, la fama y las conexiones le salvaron de la bancarrota más que nada.

Gran Bretaña suspendió la convertibilidad de la libra en oro durante la calamidad de la Primera Guerra Mundial, lo que permitió al gobierno imprimir un volumen de papel moneda que sus reservas de oro no habrían permitido de otro modo. El valor de la libra cayó y la inflación se disparó. A principios de la década de 1920, se inició un debate público sobre si Gran Bretaña debía volver a la disciplina del patrón oro.

Churchill se opuso inicialmente a restablecer el respaldo en oro. Pensaba que el papel moneda podía ser gestionado por planificadores inteligentes. Cuando se convirtió en Ministro de Hacienda en 1924, cambió de opinión. Cuando presentó su primer presupuesto nacional en 1925, pidió la vuelta al patrón oro. Aconsejó al Parlamento:

A menudo se nos dice que el patrón oro nos encadenará a Estados Unidos… Les diré a qué nos encadenará. Nos encadenará a la realidad. Para bien o para mal, nos encadenará a la realidad. Esa es la única base sobre la que nos mantendremos, y creo que es la única base que ofrece una seguridad permanente para nuestros asuntos. Esta es mi primera razón. El fundamento de la política económica de Gran Bretaña debe basarse, en la medida de lo posible, en la realidad… Yo digo que lo que se necesita en interés general de las clases asalariadas de este país es un patrón de valor constante, fiable, honesto y, si es posible, uniforme.

El problema del plan de Churchill no era restaurar el lugar del oro en el sistema monetario, sino fijarlo al tipo de cambio de antes de la guerra en lugar de a un tipo que reflejara el deterioro de la libra de papel. La inflación recortó el valor de la libra, pero Churchill era demasiado orgulloso para admitirlo, así que restableció la convertibilidad del oro a un tipo que simulaba que el gobierno nunca había inflado. Eso se tradujo en la fijación de la libra frente al dólar estadounidense en 1 £ = 4,86 $, en lugar del tipo de mercado libre de 1 £ = 4,40 $.

Churchill quería basar la política económica británica en la “realidad”, pero eso no fue exactamente lo que hizo en 1925. La realidad era que la libra no valía lo que su tipo declaraba.

El difunto economista de la Escuela Austriaca Percy Greaves explicó este fallo en su excelente libro “Understanding the Dollar Crisis” (en español, “Entender la crisis del dólar”). Greaves, Murray Rothbard, Henry Hazlitt y Hans Sennholz fueron los cuatro mejores economistas que conocí personalmente. Todos coincidían en el análisis de Greaves sobre el error de Churchill:

Cuando Inglaterra volvió al patrón oro en abril de 1925, con la libra valorada en 4,86 dólares, había elevado el valor de la libra alrededor de un 10 % por encima de su valor medio de unos 4,40 dólares en el mercado abierto el año anterior. Esto significaba que Inglaterra, que funcionaba en gran medida como una fábrica, importando materias primas y exportando productos acabados, había subido sus precios de exportación aproximadamente un 10 %. Para los estadounidenses, que compraban un producto británico que costaba una libra esterlina, el precio era ahora de 4,86 dólares en lugar de los 4,40 anteriores.

Este error de fijación de precios, aparentemente menor, provocó una serie de resultados destructivos. Las industrias exportadoras británicas sufrieron enormemente, especialmente la del carbón, lo que provocó huelgas y paros.

Con el tipo de cambio artificial de la libra fijado por Churchill frente al oro y el dólar, Gran Bretaña habría perdido oro en favor de Estados Unidos. Para evitarlo, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos bajó los tipos de interés y debilitó deliberadamente su moneda. En otras palabras, para ayudar a Gran Bretaña a fingir que su libra era más fuerte de lo que era, el banco central de Estados Unidos actuó para hacer que el dólar fuera más débil de lo que era.

Conocemos el resto de la dolorosa historia. Gran parte de la expansión monetaria y crediticia -y los tipos de interés artificialmente bajos y el auge de los locos años 20 que nos prepararon para la Gran Depresión– fue provocada por el error de Churchill y los esfuerzos de la Reserva Federal por disimularlo. (Véase “Grandes mitos de la Gran Depresión” para más información sobre esta triste saga de intervenciones fallidas).

La política adecuada para Gran Bretaña en 1925 habría sido reconocer el valor real de la libra y estabilizarla restableciendo la convertibilidad del oro al tipo de mercado. La Gran Depresión podría no haber ocurrido nunca de no haber sido por las travesuras monetarias de los gobiernos británico y estadounidense en la década de 1920 (y también en años posteriores).

No cabe duda de que las intenciones económicas de Winston Churchill eran buenas. Pero las buenas intenciones por sí solas nunca son suficientes. Requieren desesperadamente una buena economía.

Publicado originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Lawrence W. Reed es Presidente Emérito y Miembro Superior de la Familia Humphreys en la Fundación para la Educación Económica.