Igor Rostislavovich Shafarevich no es precisamente un nombre muy conocido, pero merece ser recordado un siglo después de su nacimiento y seis años después de su muerte. En 1923, nació en esta fecha -3 de junio- en Zhytomyr, Ucrania, a unos cien kilómetros al oeste de Kiev. Murió en 2017 a la edad de 93 años, dejando tras de sí notables contribuciones a las matemáticas y, de mucho mayor interés para mí, una poderosa acusación de la antigua calamidad conocida como socialismo.

Shafarevich ocupa un lugar destacado en el panteón de los matemáticos del siglo XX. Su nombre está ligado a numerosos teoremas y fórmulas pioneras que ni siquiera puedo empezar a entender, pero que son celebrados como genios entre los entendidos numéricos. En 1981 ingresó en la prestigiosa Royal Society de Londres como uno de los científicos extranjeros más brillantes.

Shafarevich creció en Ucrania, bajo el socialismo impuesto por los soviéticos, y desde muy joven albergó dudas sobre el sistema. A los 30 años empezó a enfrentarse a él por su abierto apoyo a la fe ortodoxa oriental en un imperio oficialmente ateo. Acabó convirtiéndose en un disidente antimarxista y en un aliado de Andrei Sájarov, el físico famoso por defender los derechos humanos frente a los ataques del régimen. A pesar de sus credenciales mundiales en matemáticas, Shafarevich fue despedido de la Universidad de Moscú por su colaboración con Sájarov.

Cuando el gran Aleksandr Solzhenitsyn (autor de Archipiélago Gulag y otras obras fundamentales) pronunció su famoso discurso en la Universidad de Harvard en 1978, citó un libro de Igor Shafarevich que había aparecido tres años antes. Solzhenitsyn, de hecho, escribió el prólogo de la traducción inglesa del libro.

Titulado El fenómeno socialista, es la incursión más significativa y memorable de Shafarevich fuera de las matemáticas y debería figurar como un clásico entre las voluminosas críticas definitivas del socialismo. Mi ejemplar, adquirido en 1981, está lleno de marcas y anotaciones en las que encontré reflexiones que no quería olvidar.

Las primeras 200 páginas del libro repasan las ideas y experimentos socialistas en la historia, desde Platón y Grecia hasta Mesopotamia, Egipto y China, pasando por la civilización inca en Sudamérica. Puede leer una buena versión del capítulo del libro sobre los incas aquí. La nación inca fue efímera (no pudo defenderse de unos cientos de españoles), pero puede que sea la sociedad más minuciosamente regimentada y planificada de forma centralizada que el mundo haya conocido jamás.

En el último tercio del libro, unas cien páginas, Shafarevich ofrece su análisis del socialismo. Argumenta persuasivamente que “al menos tres componentes del ideal socialista -la abolición de la propiedad privada, la abolición de la familia y la igualdad socialista- pueden deducirse de un único principio: *la supresión de la individualidad*”.

El socialismo se presenta en múltiples sabores, por supuesto, pero la versión no adulterada promete “la mayor igualdad posible”. Esto es el colmo de la hipocresía y el engaño, argumenta Shafarevich, porque al mismo tiempo, el socialismo ofrece “una estricta regimentación de toda la vida, que sería imposible sin un control absoluto y una burocracia todopoderosa que engendraría una desigualdad incomparablemente mayor”.

Los individuos participan en la vida como individuos pensantes y actuantes, no como porciones indistinguibles de una mancha colectivista. “La creatividad cultural, en particular la artística, es un ejemplo”, señala el autor. Los italianos del Renacimiento no pintaron La Última Cena. Lo hizo Leonardo da Vinci. “Y en los periodos en que aumentan los movimientos socialistas, la llamada a la destrucción de la cultura se oye cada vez más claramente”, explica Shafarevich.

El socialismo es fundamentalmente anticultural porque pretende suplantar la iniciativa individual con dictados de arriba abajo de talla única. Su proyecto centralizado y obligatorio es, en última instancia, una sentencia de muerte porque “no sólo las personas, sino incluso los animales, no pueden existir si se les reduce al nivel de los engranajes de un mecanismo”. Shafarevich escribe,

[Todos los aspectos de la vida que la hacen atractiva y le dan sentido están relacionados con manifestaciones de individualidad. Por lo tanto, una aplicación consecuente de los principios del socialismo priva a la vida humana de individualidad y, simultáneamente, priva a la vida de su significado y atractivo… conduciría a la extinción física del grupo en el que estos principios estuvieran vigentes, y si triunfaran en el mundo, a la extinción de la humanidad.

El colectivismo que defiende el socialismo es, en última instancia, un espejismo. No existe una “masa” que piense y actúe. Sólo lo hacen los individuos. Así que el llamado “colectivo” se reduce a algunos individuos que ejercen el poder sobre otros individuos. El socialismo es, pues, canibalismo animado por la filosofía. Shafarevich se lo dijo esencialmente al mundo hace medio siglo, y el mundo todavía lucha por aprenderlo.

Como mínimo, deberíamos agradecerle que nos lo haya hecho saber en este centenario de su nacimiento.

Este artículo fue publicado originalmente en la Fundación para la Educación Económica

Lawrence W. Reed es Presidente Emérito y Miembro Superior de la Familia Humphreys en la Fundación para la Educación Económica (FEE), habiendo servido durante casi 11 años como presidente de FEE (2008-2019). Es autor del libro de 2020, Was Jesus a Socialist? así como de Héroes Verdaderos: Increíbles historias verdaderas de coraje, carácter y convicción y perdóneme, profesor: Desafiando los mitos del progresismo.