Papá, ¿por qué los policías son malos?»

Esta fue la pregunta que tuve que responder cuando hace poco vi First Blood con mi hijo. Con sólo ocho años, todavía vivía en un mundo sencillo: los policías son buenos y su trabajo es atrapar a los malos.

Le expliqué que los policías son personas como cualquier otra. Algunos son buenos y otros son malos. Esa respuesta pareció satisfacerlo, y pronto empezó a ver Rambo II y Rambo III, películas que le gustaban aún más, quizá porque eran menos complicadas moralmente.

Aunque estas películas tienen cierto mérito, es First Blood -que en octubre cumple cuarenta años- la que sigue siendo una obra maestra, en gran parte porque es moralmente complicada. En efecto, la película, basada en la novela de David Morrell de 1972, pone en tela de juicio una creencia muy extendida: que el sistema estadounidense de ley y orden es fundamentalmente bueno.

El John Rambo interpretado por Sylvester Stallone, que también coescribió el guión e hizo deliberadamente que el personaje del título fuera más simpático que el de la novela de Morrell, no es un héroe como Rocky Balboa. Es una víctima de los perfiles de la policía y de la brutalidad policial, y son estas acciones las que desencadenan la violencia, las persecuciones y una cacería humana que deja varios muertos.

¿Por qué me amedrentas?

Cuando el alguacil Will Teasle (interpretado magníficamente por Brian Dennehy) se detiene junto a un hombre delgado y de pelo desgreñado con un abrigo verde con una bandera americana en el pecho, primero parece amable, como un alguacil que podrías encontrar en cualquier pequeña ciudad de Estados Unidos.

«Buenos días», dice Teasle, sonriendo ligeramente. «¿Estás visitando a alguien por aquí?». «No», responde Rambo. A diferencia de Teasle, no sonríe. Tampoco ofrece más explicaciones. Esto hace que Teasle continúe. «Sabes, llevando esa bandera en esa chaqueta, con el aspecto que tienes, te estás buscando problemas por aquí, amigo», le dice a Rambo. Rambo no responde, así que Teasle se ofrece a llevar a Rambo y éste acepta. Sin embargo, durante el viaje por la ciudad, se produce un tenso intercambio después de que Rambo haga una simple pregunta. Rambo: ¿Tienes algún sitio donde pueda comer por aquí? Teasle: Hay una cafetería a unos cincuenta kilómetros de la autopista. Rambo: ¿Hay alguna ley que me impida comer aquí? Teasle: ¡Sí! A mí. Rambo: ¿Por qué me amedrentas? Teasle: ¿Qué has dicho? Rambo: He dicho que por qué me amedrentas. No te he hecho nada. Teasle: En primer lugar, tú no haces las preguntas aquí. Yo las hago. ¡Entiende! Segundo, no queremos tipos como tú en esta ciudad, vagabundos. Lo siguiente que sabemos es que tenemos un montón de tipos como tú en esta ciudad. ¡POR ESO! Además, no te gustaría estar aquí de todos modos. Es sólo un pequeño y tranquilo pueblo. De hecho, podrías decir que es aburrido. Pero así es como nos gusta. Me pagan por mantenerlo así.

La ley se pervierte

Hay muchas diferencias entre la tragedia de *First Blood y la de Sandra Bland, pero son similares en un aspecto clave: se perdieron vidas (y se arruinaron) a causa de un encuentro que nunca debería haber ocurrido en primer lugar.

En First Blood, Rambo fue detenido por Teasle porque parecía un vagabundo. En el caso de Bland, fue citada por una infracción de tráfico insignificante: no encender el intermitente. Los registros policiales sugieren que Encinia era un rigorista en este sentido.

«Encinia tenía un historial de realizar paradas de tráfico pretextuales», escribe el periodista Malcom Gladwell, «habiendo emitido más de 1.600 multas, en su mayoría menores, en menos de 12 meses, utilizando el pretexto de infracciones menores poco aplicadas para luego realizar registros aleatorios con la esperanza de encontrar algún delincuente».

Sin duda, Encinia argumenta que simplemente estaba manteniendo la seguridad del público haciendo cumplir las leyes de tráfico, y muchos estarían sin duda de acuerdo con él. Otros dirían que así es como atrapamos a los delincuentes, mientras que otros argumentaron que las multas que Encinia ponía proporcionaban importantes ingresos a la seguridad pública.

La triste verdad es que la mayoría estaría de acuerdo con al menos uno de estos argumentos, y quizá con más. (Al fin y al cabo, las encuestas demostraron que la política de «parar y cachear» era muy popular a pesar de ser una flagrante violación de las libertades civiles).

Hoy en día, los estadounidenses dan por sentado que la policía tiene no sólo el derecho sino el deber de «mantener a la gente a salvo» y hacer cumplir la ley, incluso si la ley que se aplica crea un «delito» sin víctima. Tácitamente, los estadounidenses han aceptado una cultura policial que persigue no sólo los delitos, sino el comportamiento, ya sea conducir «demasiado rápido», tomar una cerveza antes de que la ley diga que se puede, no abrocharse el cinturón de seguridad o poseer una planta que el Estado no cree que se deba tener.

La realidad es que pocos están dispuestos a considerar la idea de que no necesitamos ejércitos de policías para mantenernos seguros. Sin embargo, como mínimo, los estadounidenses deberían comprender las ventajas de vigilar un comportamiento que puede ser inseguro pero no es delictivo.

Cada año se producen más de 60 millones de contactos entre la policía y el público, y casi la mitad de ellos son iniciados por la policía, normalmente cuando no se ha cometido ningún delito. Estos enfrentamientos tienen un alto coste.

«Cuando la policía detiene a la gente por cosas como luces traseras rotas o cristales oscuros, se crean oportunidades innecesarias para encuentros mortales», escriben Akhi Johnson, director de la Iniciativa de Reestructuración del Enjuiciamiento del Instituto Vera, y la escritora Erica Bryant. «La lista de personas muertas después de que la policía las detuviera por razones triviales es demasiado larga, y sigue creciendo. La actuación de la policía debería hacer más segura a la gente. Las detenciones por infracciones menores, como excusa para buscar pruebas de delitos mayores, no lo hacen».

Johnson y Bryant tienen razón, y sus palabras son un importante recordatorio de a quién debe servir la ley.

«La ley se pervierte cuando se utiliza para violar los derechos del individuo», escribió el gran economista del siglo XIX Frédéric Bastiat.

Ahora bien, no creo que David Morrell o Sylvester Stalone tuvieran en mente a Bastiat cuando escribieron First Blood. Pero la película demuestra perfectamente cómo los enfrentamientos innecesarios entre la policía y los ciudadanos pueden escalar rápidamente y, en última instancia, pervertir la ley.

Como le dije a mi hijo, los policías no son malos. Sólo son personas, como todo el mundo. Pero no deberíamos pedirles que vigilen el comportamiento de la gente. En su afán por «mantener la paz» y «hacer cumplir la ley» -incluso en casos en los que no se ha producido ningún delito-, la policía puede causar violencia accidentalmente.

Por ello, el papel de la policía debe ser limitado y no se le debe pedir que aplique las leyes contra los delitos sin víctimas.

First Blood es un importante recordatorio de lo que puede ocurrir cuando la ley se desvía de su único y verdadero propósito moral: la protección de los derechos individuales.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE.org. Sus escritos y reportajes han sido objeto de artículos en la revista TIME, The Wall Street Journal, CNN, Forbes, Fox News y Star Tribune.