Black Lives Matter no hace honor a su nombre que afirma que «las vidas negras importan». La organización ha demostrado que solo importan las vidas negras cuando convienen a un relato particular. Por ejemplo, no importan cuando un policía negro es asesinado (fueron varios) en medio de las protestas de BLM que se iniciaron en mayo de 2020 a raíz de la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco. Pero parece que los policías negros asesinados no merece marchas para exigir justicia en las calles. Luego de dos largos años de su muerte, finalmente hubo justicia para un policía negro asesinado durante los disturbios que desató BLM en cientos de ciudades estadounidenses.

Se trata de David Dorn, quien tenía 77 años. Ya era jubilado. Él acudió al llamado de un amigo, cuyo negocio fue saqueado en medio de los disturbios que desataron las protestas de Black Lives Matter en St. Louis, Misuri.

Finalmente este miércoles fue declarado culpable de asesinato Stephan Cannon, de 26 años, quien mató de 10 impactos de bala al expolicía que intentó disuadir a los saqueadores haciendo disparos al aire.

“Llevábamos mucho tiempo esperando este día, han pasado más de dos años. la Fiscalía trabajó muy duro, dieron una muy buena pelea. Era indudable que era culpable (Cannon). Así que esperamos seguir adelante y que nuestro padre descanse en paz”, dijo la hija de David Dorn, Lisa Dorn.

La viuda aclaró que comprende la dificultad que atravesará la familia del asesino, pues será removido del seno familiar y enviado a prisión, pero expresó que ahora podrán sentir el dolor que ella padeció al perder a su esposo.

Si bien la pena de muerte es legal en el estado de Misuri, el equipo de abogados de la familia de Dorn no la solicitó. El 13 de septiembre se anunciará la sentencia que se espera sea de cadena perpetua sin posibilidad de fianza.

Rastrear al asesino fue tarea fácil, pues grabó el crimen y lo publicó en redes sociales. Hizo un video que transmitió en vivo por Facebook. El nieto de Dorn lo vio, sin saber que el cuerpo que agonizaba en la vereda era el de su abuelo.

Stephan Cannon fue declarado culpable de homicidio en primer grado, también de robo, pues sustrajo más de 750 dólares en mercancías de una casa de empeño durante las protestas que se suponían eran para reclamar justicia por la muerte de George Floyd.

BREAKING: St. Louis man Stephan Cannon found guilty of all counts in the death of retired police captain David Dorn pic.twitter.com/U43IaGDlus

Pese a las pruebas contundentes en contra del acusado (hoy condenado), el juicio demoró más de dos años. El exoficial fue asesinado en los disturbios desatados durante la ola de protestas de BLM el 2 de junio de 2020.

La viuda reprochó en una entrevista en Fox News que «Black Lives Matter hizo llamados a dar muerte a los policías, y nadie ha hecho nada al respecto».

Como BLM acusa que existe violencia sistemática contra la población negra por parte de la policía, su discurso ha detonado un odio exacerbado hacia los uniformados.

Ann Dorn, the widow of retired police captain David Dorn who was murdered during the riots of 2020, joins Tucker Carlson:

"Black Lives Matter called for the death of police, and nobody has done anything about it." pic.twitter.com/1W2KpOo7YU

— The Post Millennial (@TPostMillennial) July 20, 2022