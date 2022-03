¿Alguna vez tuviste que hacer un gran proyecto con otro compañero de clase en la escuela primaria o secundaria? Si es así, ¿encontraste a veces que eras tú el que hacía todo el trabajo mientras que tu compañero no hacía mucho más que compartir la buena nota que sacabas? ¿Cómo te sentiste con eso? Probablemente te sentías enojado y engañado, y ciertamente tenías derecho a sentirte así. Si no crees que aprovecharse de los demás es justo, no deberías ser socialista.

Si tuviste compañeros de cuarto en el pasado, tal vez uno de ellos era un vago. Ya sabes a quién me refiero. ¿Esa persona que dejó ropa y basura por todos lados? ¿Apiló platos sucios en el fregadero o en la mesa ? De alguna manera nunca estaba disponible para ayudar a limpiar, así que siempre tenías que hacerlo? ¿Cómo se siente el compañero de cuarto «limpio y ordenado» comparado con el vago? Probablemente molesto y frustrado.

Si estás de acuerdo en que te sentirías violado y aprovechado en los escenarios anteriores, debería sentirse de la misma manera sobre la filosofía socialista (en este artículo, el socialismo es un sistema económico que implica la propiedad colectiva de los medios de producción, pero también un punto de partida para las políticas estatistas y la redistribución masiva de la riqueza).

El socialismo y la coacción

Tomar impuestos excesivos de los productores para redistribuirlos a otros es parte de la doctrina socialista de justicia e igualdad. Pero los receptores de tales dádivas no son diferentes a los compañeros de clase o a los perezosos. Toman sin dar nada a cambio. Si eso te molesta, entonces el socialismo también debería molestarte. (No estoy abogando por deshacerse de la asistencia social para los que son verdaderamente pobres – un país tan próspero como el nuestro no debería dejar a nadie sin comida, ropa o refugio. Pero hay muchos otros tipos de donaciones del gobierno, incluyendo a los capitalistas amigos y a los que reciben subvenciones federales).

¿Te gusta que te obliguen a hacer algo? La fuerza puede ser directa, como cuando alguien te roba a punta de pistola en la calle. O puede ser indirecta, más sutil, como cuando el gobierno te multa por violar la Ley de Agua Limpia en tu propiedad.

El gobierno es la fuerza, sin importar el sistema económico que supervise. Los gobiernos más grandes usan mucha más fuerza. Algunos gobiernos usan la fuerza bruta, como cuando Fidel Castro asesinó a miles de prisioneros políticos en Cuba sin juicio alguno. A veces parece que no utilizan mucha fuerza, como cuando alguien es arrestado por evasión de impuestos en los Estados Unidos. El acusado puede parecer que va de buena gana con los oficiales del IRS, por lo que no parece que se utilice la fuerza directa, pero es mejor creer que si el acusado no cumpliera, se habría utilizado la fuerza directa.

Dado que el gobierno es la fuerza, debe limitarse a sus funciones más mínimas y básicas: proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos. Pero el socialismo, por su propia naturaleza, debe tener un gobierno masivo para administrar sus leyes y controlar a su gente. Por lo tanto, la fuerza es un elemento mucho más grande en el socialismo que el capitalismo. Esto no puede ser negado. Si no te gusta ser forzado a hacer cosas, no te debería gustar el socialismo.

Socialismo y Monopolios

¿Crees que los monopolios son buenos? Los monopolios suelen ser malos para la economía porque el costo del producto o servicio es alto mientras que la calidad es baja. Por eso las leyes federales han luchado contra los monopolios en el pasado (sin embargo, se han excedido en su celo por protegernos). ¿Cuál es el mayor monopolio de los EE.UU. ? Te daré una pista, no es una corporación. El mayor monopolio de nuestro país es el gobierno federal.

Los federales no tienen competencia y esto los convierte en un monopolio. Los estados eran originalmente entidades soberanas que podían competir entre sí, manteniendo a los gobiernos de los estados bajo control, al menos hasta cierto punto. Los gobiernos federales eran el pegamento para mantener la Unión unida y asegurar que los derechos humanos básicos no fueran violados. Sin embargo, el gobierno federal ha aumentado su alcance. Y se ha vuelto mucho más intrusivo y represivo con su enorme tamaño.

Tan grande como es, los socialistas quieren aumentar el tamaño y el poder de los gobiernos federales de manera exponencial. Estos nos cuestan más de lo que deberían y prestan servicios de baja calidad. ¿Por qué querríamos expandirnos en un monopolio como ese?

¿Le gustan las opciones limitadas? ¿Qué te parecería si sólo se permitiera la existencia de un fabricante de celulares y no fuera Apple? ¿Qué tal un solo tipo de zapato? ¿Una clase de desodorante? Bernie Sanders dijo en 2015: «No necesitas elegir entre 23 desodorantes en spray para las axilas o 18 pares de zapatillas diferentes cuando los niños tienen hambre en este país».

Hay mucho que podemos decir de esta declaración, pero el mensaje primordial es que los socialistas creen en las opciones limitadas porque no quieren que los escasos recursos se «desperdicien» en cosas que no consideran importantes. Esa es una razón por la que si te gusta tu iPhone no debería gustarte el socialismo.

En lugar de dejar que los mercados determinen lo que la gente quiere, los socialistas quieren imponer sus puntos de vista sobre las opciones que deberías tener. Si no quieres vivir en un mundo aburrido y monótono de opciones limitadas o en uno en el que el gobierno elija por tí, entonces no debería gustarte el socialismo.

Socialismo y carácter

¿Te gusta que te desconfíen y te engañen? Los socialistas obviamente no confían en sus conciudadanos. Después de todo, ¿por qué necesitaríamos tanto gobierno si ellos confiaban en el pueblo? La gente puede llevarse bien sin el “Gran Hermano”, pero eso dejaría a los burócratas sin empleo y a los estadistas /socialistas con mucho menos poder.

Como todos los políticos, los socialistas usan el engaño para aprobar sus agendas. “El Nuevo Trato Verde” es un buen ejemplo. Se lee como una lista de deseos socialistas en lugar de algo diseñado para ayudar al medio ambiente.

Después de todo, ¿qué tiene que ver «cuidar a los que deciden no trabajar» con la reducción de las emisiones de carbono? Nada.

Las causas ambientalistas han sido utilizadas por los socialistas durante décadas para ocultar sus verdaderas intenciones de secuestrar la economía. Si no te gusta que desconfíen de tí o te engañen, no debería gustarte el socialismo.

¿Te gusta la gente arrogante? Ya sabes, los que creen que saben lo que es mejor para tí que tú. También se sienten superiores a tí, especialmente en lo que respecta a la inteligencia. Las estadísticas en general son muy arrogantes.

Aquí hay una cita de Jonathan Gruber, uno de los arquitectos del Obamacare, sobre cómo consiguieron que se aprobara la ley: «La falta de transparencia es una gran ventaja política. Y básicamente, llámalo la estupidez del votante americano o lo que sea, pero básicamente eso fue muy, muy crítico para que la cosa fuese aprobada».

Gruber es un ejemplo de las estadísticas y la arrogancia socialista a gran escala. No sólo fue arrogante con su comentario, sino que refuerza mi punto sobre el engaño con su admisión de que «La falta de transparencia es una gran ventaja política». No hay nada más explícito que eso. Si no te gusta la gente arrogante a la que le gusta engañarte y piensa que eres estúpido, no debería gustarte el socialismo.

¿Te gusta andar con gente que es pesimista? Normalmente te derriban cuanto más tiempo estés con ellos. Los socialistas son grandes pesimistas. Actúan como si fuera la peor época de la historia para estar vivo y vivir en América. Pero es exactamente lo contrario. Claro que tenemos nuestros problemas, pero nuestros pobres tienen mejores niveles de vida que la mayoría del resto del mundo, incluyendo los europeos. Y la vida es mejor para todos hoy en día, en comparación con décadas anteriores.

No estoy seguro de que los socialistas se crean realmente todas las malas noticias que salen de sus bocas constantemente. Tal vez sean pesimistas porque la ideología que promueven ha fracasado en todos los lugares donde se ha intentado, generalmente con consecuencias nefastas. Si no te gusta la gente pesimista, entonces no debería gustarte el socialismo.

El hecho es que la mayoría de la gente no toleraría muchos de los problemas y defectos de carácter ilustrados anteriormente en su vida personal, incluyendo a los liberales, progresistas y socialistas. Sin embargo, por alguna razón la izquierda siente que estas imposiciones pueden funcionar en la sociedad en general, como si los sectores privado y público fueran algunas entidades amorfas sin humanos involucrados.

El problema es el sector privado y los gobiernos están poblados de seres humanos que traen consigo sus necesidades, deseos e incentivos personales. La mayoría de ellos sentirían lo mismo sobre la fuerza y el engaño que tú y yo y por lo tanto actuarían en beneficio de sus intereses, no en los de los socialistas.

Hablar de socialismo es una cosa. Vivir el sueño socialista es otra muy distinta. Si no te gusta que la gente se aproveche de tí, si no te gusta que te obliguen a hacer algo, si no te gustan las opciones limitadas o los monopolios, si no te gusta que te engañen y manipulen, o no te gusta andar con gente arrogante y pesimista, entonces no debería gustarte el socialismo, sea cual sea su forma. Si no actúas como los socialistas quieren que actúes, no creas que el país entero lo hará tampoco. Incluso los socialistas no son en el fondo socialistas.

Artículo reproducido originalmente por la FEE

J. Kyle deVries es un planificador financiero que vive en el Sur de California. Es autor de libro de ventas #1 en Amazon titulado: Bern, Baby, Bern!: Why Bernie Sanders’ Policies Would Incinerate the U.S. Economy.