De ellos no es la respuesta, De ellos no es la razón, Lo suyo es hacer y morir. En el valle de la muerte Los seiscientos cabalgaron. De «La Carga de la Brigada Ligera» de Alfred, Lord Tennyson

Yo era un estudiante de primer año con catorce años en el Joseph’s Collegiate Institute de Kenmore, Nueva York, cuando me asignaron mi primer trabajo trimestral para la clase de Historia Universal del Sr. Chaya. La lista de temas incluía la Carga de la Brigada Ligera. Ese fue el que elegí.

Como cualquier niño de esa edad, aún conservaba la creencia en la gloria de la guerra, algo que Tennyson parece no haber superado nunca. Esto a pesar de haber sido entrenado en la escuela primaria para salir corriendo de mi pupitre y agacharme contra la pared bajo la ventana del aula cuando sonaba la sirena antiaérea.

La posibilidad de ser bombardeado por la Unión Soviética en cualquier momento había sido un hecho durante toda mi vida en ese momento y lo sería durante doce años más.

El trabajo trimestral fue la primera vez que se me pidió que investigara un acontecimiento histórico, en lugar de limitarse a leer un resumen del libro de texto. Cuando terminé, tuve mi primer indicio de que la «inteligencia militar» podría ser un oxímoron y que tal vez la guerra no era el asunto glorioso que Tennyson había presentado.

Hasta el día de hoy, cuando escucho la letra «a good old-fashioned, bullet-headed, Saxon mother’s son» en la canción de los Beatles «Bungalow Bill«, pienso en James Brudenell, séptimo conde de Cardigan, que dirigió a los mencionados seiscientos soldados de caballería ligera contra los dientes de la artillería rusa.

La Carga de la Brigada Ligera tuvo lugar durante el asedio de Sebastopol en la Guerra de Crimea (1853-56). A pesar del desastre de la Brigada Ligera, la ciudad portuaria cayó finalmente en manos de los aliados británicos y franceses, pero no antes de que el Imperio Ruso hundiera toda su flota en el puerto del Mar Negro para evitar que cayera en manos del enemigo.

Ese acto desesperado debería servir de advertencia a Washington.

Los rusos tuvieron que volver a luchar por Crimea durante la Guerra Civil rusa que siguió a la revolución bolchevique. Cayó en manos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial tras un amargo asedio de 250 días, para ser recuperada por el Ejército Rojo en 1944.

Nunca soñé que estaría escribiendo sobre la misma ciudad portuaria treinta y seis años después de aquel primer trabajo trimestral. En 2016, el nuevo imperio mundial, Estados Unidos, tras haber orquestado con éxito una revolución de color para derrocar al presidente ucraniano Víktor Yanukóvich, se encontraba en un enfrentamiento con el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, por su anexión de Crimea.

Yanukóvich había sido falsamente presentado como «prorruso» por la OTAN en su prisa por incorporar a Ucrania a la Unión Europea. El golpe fue la gota que colmó el vaso para Putin después de ver cómo Estados Unidos rompía su promesa a Gorbachov de no hacer avanzar la OTAN «ni un centímetro hacia el este» a cambio de que Gorbachov aceptara la reunificación de Alemania en 1990.

Un vistazo a un mapa de la OTAN en los 30 años posteriores a esa promesa pone una luz algo diferente en la acumulación de tropas de Rusia en la frontera ucraniana y al menos pone en duda quién es el agresor en esta situación.

Como ya escribí en 2016, Sebastopol es uno de los pocos puertos rusos fiables que permanece sin hielo durante todo el invierno. En Siria hay otro. Si eso no inspira escepticismo con respecto a los motivos humanitarios de Washington, D.C. para orquestar operaciones de cambio de régimen en ambos países -mientras siguen siendo amigos íntimos del brutal régimen de Arabia Saudita- entonces, como dirían mis amigos en el sureste estadounidense, «bendito sea tu corazón”.

El presidente Biden declaró a Reuters en la víspera de Año Nuevo que le había advertido a Putin que «si entra en Ucrania, tendremos sanciones severas. Aumentaremos nuestra presencia en Europa, con nuestros aliados de la OTAN y habrá que pagar un alto precio por ello».

Las sanciones no suenan demasiado ominosas si uno tiene cero perspectiva histórica, incluyendo, por ejemplo, las «sanciones» contra el Imperio Japonés en 1941. No importa realmente quién tenía razón o no. Las sanciones acaban conduciendo a la guerra si sus consecuencias son lo suficientemente nefastas.

Tampoco importa mucho quién tiene razón o no en el asunto de Ucrania. La realidad es ésta: Los rusos nunca van a renunciar a ese puerto. Se han desangrado por él en el pasado mucho más de lo que cualquier ejército estadounidense se ha desangrado por algo. Es una cuestión existencial para ellos.

En 1856, hundieron toda su armada en el Mar Negro antes de renunciar a Sebastopol. ¿Qué estarían dispuestos a hacer actualmente?

Mientras tanto, a los estadounidenses que viven en Estados Unidos no les importaría en absoluto que Rusia se anexionara toda Ucrania y mucho menos Crimea. Los intereses de Washington en la región son puramente imperiales y contrarios a los de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. También es cuestionable que Estados Unidos pueda ganar un conflicto limitado en la región contra Rusia, dada la logística.

Tampoco es realista que Rusia pudiera ganar una guerra convencional a gran escala contra la OTAN. Sólo Estados Unidos tenía en 2020 un presupuesto militar más de diez veces superior al de Rusia. Eso dejaría a Rusia con una sola alternativa antes de la rendición.

Desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, Washington se ha considerado a sí mismo como la «ciudad brillante sobre la colina» que lidera un «nuevo orden mundial» de democracia y paz. Teniendo en cuenta sus recientes hazañas en Oriente Medio y Ucrania, en 2021 se parece más a un matón borracho que va dando tumbos por el mundo arrastrando las palabras y buscando peleas con oponentes menores.

Que se pueda tratar a Rusia de la misma manera está tan alejado de la realidad como la creencia de Washington de que puede detener la propagación de un virus respiratorio con confinamientos y mandatos de vacunación. Pero por muy perjudicial que haya sido el Régimen COVID para la sociedad estadounidense, los delirios de Washington de poner a Rusia de rodillas podrían resultar en algo mucho peor.

Tom Mullen presenta el podcast Tom Mullen Talks Freedom y es el autor de ¿De dónde vienen los conservadores y los liberales? ¿Y qué pasó con la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad? y Un retorno al sentido común: el despertar de la libertad en los habitantes de América .