Un nuevo estudio publicado en The Southern Medical Journal (SMJ) descubrió que una orden para el uso de las mascarillas en todo el condado de Bexar, Texas, no llevó a una reducción de las tasas de hospitalización por COVID-19 ni de muertes.

El estudio, que fue revisado por colegas, analizó los datos antes y después de que se impusieran los mandatos tanto a nivel estatal (3 de julio del 2020) como en el condado de Bexar (5 de julio del 2020), el cuarto condado más grande de Texas.

«Definimos el período de control como del 2 de junio al 2 de julio y el período posterior a la orden de enmascaramiento como del 8 de julio de 2020 al 12 de agosto de 2020, con una brecha de 5 días para dar cuenta de la mediana del período de incubación de los casos; se utilizaron períodos más largos de 7 y 10 días para la hospitalización y la admisión/muerte en la UCI, respectivamente», escribieron los autores del estudio. «Los datos fueron reportados por cada 100.000 habitantes, utilizando las poblaciones respectivas censadas por la Oficina del Censo de EE.UU.».

Los autores del estudio, que fue revisado por el Instituto de Investigación Quirúrgica del Ejército de Estados Unidos, analizaron el promedio diario de casos de COVID-19, hospitalizaciones, visitas a la UCI, pacientes con respiradores y muertes y concluyeron que la política no redujo ninguna de estas métricas.

«Todos los resultados medidos fueron mayores en promedio en el período posterior al enmascaramiento, al igual que las co-variables incluidas en el modelo ajustado», dijeron los investigadores. «No hubo una reducción de la mortalidad diaria por población, de las camas de hospitalización, de las camas de UCI o de la ocupación de respiradores por parte de los pacientes positivos con COVID-19 atribuible a la implementación de un mandato de uso de mascarillas».

Los resultados de la investigación del SMJ se producen cuatro meses después de que los CDC publicaran un estudio a gran escala en el que se concluía que no había una diferencia estadísticamente significativa en la propagación del COVID entre los niños en las escuelas en las cuales las mascarillas eran opcionales, en comparación con las escuelas en las que eran obligatorias.

Ese estudio analizó a unos 90.000 estudiantes de primaria en 169 escuelas de Georgia en noviembre y diciembre de 2020.

Otros estudios, sin embargo, encontraron que las máscaras reducen la propagación de COVID-19, incluyendo un análisis a gran escala de Bangladesh actualmente en pre-impresión y bajo revisión en la revista Science.

«Ahora tenemos pruebas, procedentes de un ensayo aleatorio y controlado, de que la promoción de las mascarillas aumenta el uso de protectores faciales y previene la propagación del COVID-19», afirmó Stephen Luby, profesor de medicina de Stanford y coautor del estudio.

Otros, sin embargo, refutan esta conclusión.

«El estudio de las mascarillas de Bangladesh no muestra una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia de las mascarillas de tela frente a las quirúrgicas», observó recientemente el epidemiólogo de Harvard Martin Kulldorff. «Según los intervalos de confianza, ambas podrían estar en torno al 0 % o ambas podrían estar en torno al 20 %».

