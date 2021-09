El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que el estado comprará 3000 dosis de un nuevo tratamiento con anticuerpos monoclonales. La operación se da a conocer justo después de que la administración de Biden decidiera limitar la cantidad de dosis de Regeneron recibidas por Florida, así como por otros estados.

Durante una conferencia de prensa este jueves, DeSantis dijo que las nuevas dosis que llegarán a Florida serán sotrovimab, un anticuerpo monoclonal de dosis única fabricado por GlaxoSmithKline, al que la FDA le otorgó la autorización de uso de emergencia en mayo.

“El total de dosis nuevas de Regeneron en el estado de Florida será de 17800. Para poner eso en perspectiva, hace un par de semanas había más de 30000 tratamientos. Eso sin contar lo que están haciendo los hospitales», reprochó DeSantis a la Administración demócrata por las políticas que está implantando.

Según el gobernador, el suministro de Regeneron, que el estado ha utilizado en 25 sitios de tratamiento en Florida, ha disminuido drásticamente. En tal sentido, DeSantis acusó a Biden de controlar el suministro y por ende sería el responsable de la reducción «dramática» de dicho recurso.

We will continue to work hard to overcome the cutting of monoclonal antibody treatments to Florida by the Biden administration.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 23, 2021