Tal como lo había anunciado días atrás, el expresidente Donald Trump visitó las frontera sur de Estados Unidos. Junto al gobernador de Texas, Greg Abbott, ofreció una rueda de prensa en la que habló en detalle sobre la situación que ha provocado que miles de migrantes crucen de forma ilegal.

«No es tan sencillo volver atrás», expresó Trump respecto a quienes piensan en la posibilidad de volver a sus políticas migratorias. Para el republicano, el país cayó «enfermo en la frontera».

«Si no tienes una frontera fuerte, no tienes país. Iremos ahora a la frontera, pero vamos a la parte real de la frontera donde hay problemas reales, no a una parte donde miras a tu alrededor y no ves a nadie», agregó. Una clara referencia al hecho de que la vicepresidente Kamala Harris solo visitó El Paso en vez de ir a Río Grande, donde se registra la mayor cantidad de cruces. Esto, sin duda, fue un desacierto para la funcionaria que había evadido visitar la frontera, hasta que Trump anunció su visita.

Y en efecto el expresidente visitó el muro. Desde allí, insistió en que si el presidente Joe Biden simplemente no hubiera hecho nada, ahora el país «tendría la frontera más fuerte».

“Este muro se habría completado en dos meses, todo podría haberse terminado. Habría sido pintado. No sentarse allí pudriéndose y oxidándose. Hubiera sido perfecto», agregó el expresidente una vez que estuvo frente al muro en el estado de Texas.

En total, lograron construirse unos 804,6 kilómetros, pero el proyecto fue frenado por Biden apenas llegó a la Casa Blanca. El gesto fue tomado por miles de migrantes como una invitación a ingresar al país, en conjunto con la anulación de muchas órdenes ejecutivas que regulaban la entrada y la deportación de personas.

Este proyecto podría ser retomado por el gobernador Abbot, quien recientemente anunció que continuará la construcción del muro gracias a donaciones de ciudadanos. Según El Mundo, el gobernador ha logrado recaudar casi medio millón de dólares tras poner en marcha una campaña por internet.

«Producimos la frontera más segura que jamás hayamos tenido, y ahora, en un corto período de tiempo, se acabó», aseveró Trump.

Mientras transcurría su visita a esta parte del país, varios congresistas republicanos se pronunciaron sobre la crisis, instando al Gobierno de Biden a ofrecer soluciones reales. Uno de ellos fue el republicano Jim Banks, quien previamente también había visitado la frontera.

Biden purposefully undid successful Trump policies to create open borders and in the process created the worst humanitarian crisis at the border we’ve ever seen.

Absolutely shameful! pic.twitter.com/gT3s8zrIDZ

— Jim Banks (@RepJimBanks) June 30, 2021