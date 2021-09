La Federación Norteamericana de Maestros (AFT, por sus siglas en inglés), el segundo sindicato de maestros más grande del país, anunció recientemente su nueva «campaña para ‘erradicar el racismo'». Aunque esto suena bastante inocente -todos deberíamos oponernos al racismo, por supuesto- los detalles son bastante preocupantes.

La pieza central de su campaña es el lanzamiento de una edición de la AFT del libro Stamped, del conocido activista Ibram X. Kendi y el escritor Jayson Reynolds. En el anuncio, la AFT señala que «distribuirá cientos de ejemplares de Stamped a los consejos y asesores juveniles de la NAACP». Continúan diciendo que «los regalos continuarán a lo largo del año» y que «las colecciones gratuitas para las aulas se repartirán entre los miembros de la AFT, los educadores y los mentores de los jóvenes durante el encuentro TEACH de la AFT».

También fue revelado recientemente por el académico y activista Corey DeAngelis que Kendi tenía previsto hablar en la Conferencia TEACH de la Federación Americana de Profesores.

Ibram X. Kendi is scheduled to speak Wednesday at the American Federation of Teachers' TEACH Conference. — Corey A. DeAngelis (@DeAngelisCorey) July 6, 2021

Al lanzar esta campaña, la AFT espera llevar la educación antirracista en general -y los escritos de Kendi en particular- a las aulas.

En el anuncio, escriben que «la campaña tiene como objetivo asegurar que cada estudiante tenga un entorno para el aprendizaje activamente antirracista, seguro y acogedor y dará a los educadores los recursos que necesitan para ayudar a crearlo».

Y añaden: «La campaña también apuntará a la serie Empowering Educators de First Book, una colección de recursos que actualmente incluye vídeos y una guía con consejos prácticos para educadores de todo el país sobre cómo mantener conversaciones eficaces sobre la raza con todos los alumnos, de todas las edades».

El radicalismo de Ibram X. Kendi

Como he señalado al principio, todos deberíamos querer acabar con el racismo. Además, también es importante que los niños tengan un conocimiento preciso del racismo, la esclavitud y Jim Crow en la historia de Estados Unidos.

Pero cualquier campaña que pretenda promover el particular estilo de antirracismo de Ibram X. Kendi debe abordarse con un escepticismo extremo, especialmente cuando se dirige a las escuelas de nuestros hijos. Después de todo, Kendi es una figura verdaderamente radical que abraza abiertamente la discriminación racial.

En su exitoso libro, How To Be An Antiracist (Cómo ser antirracista), escribe: «El único remedio para la discriminación pasada es la discriminación presente. El único remedio a la discriminación presente es la discriminación futura». Aunque uno esperaría que un libro sobre antirracismo condenara todo tipo de discriminación racial, Kendi pide la discriminación racial a perpetuidad.

Al principio de su obra ganadora del National Book Award, Stamped From the Beginning -el libro en el que se basa Stamped– escribe que, en toda su investigación, no ha visto una «fuerza histórica singular que llegue a una América postracial», En términos más sencillos, está argumentando que no ha observado ningún progreso racial real en los últimos 400 años. A pesar de todos los avances que la gente suele señalar (es decir, el fin de la esclavitud, el fin de Jim Crow, la Ley de Derechos Civiles, la Ley de Derecho al Voto, etc.) Kendi sostiene que la discriminación racial no ha disminuido en absoluto y que simplemente se ha vuelto más sutil con el tiempo.

También escribe en Stamped From The Beginning, «que la discriminación racial es la única causa de las disparidades raciales en este país y en el mundo en general». Aunque la mayoría de la gente entiende que es absolutamente un factor -y hay discusiones sobre cuánto se debe a la discriminación racial- la opinión de que es el único factor es desconcertante e ilógica. Según ese criterio, la diferencia de ingresos de judíos y asiáticos con respecto a los blancos sólo podría explicarse por la discriminación racial contra los blancos, lo que no tiene sentido.

Por último, y posiblemente lo más preocupante, Kendi expresó su creencia en un «Departamento de Antirracismo» del Poder Ejecutivo que podría anular unilateralmente cualquier ley local, estatal o federal que considere racista. Sin embargo, según la definición de Kendi, incluso clasificó los recortes de impuestos como racistas.

La única palabra para describir esta política es totalitaria. Si la agencia puede anular cualquier ley que considere «racista», pero algo tan inocuo como una rebaja de impuestos se considera racista, entonces esta agencia sólo sirve para imponer las opiniones de Kendi a todo el país.

Cómo la AFT impone estas ideas a los niños

Aunque se tiende a considerar estas campañas como inofensivas, la verdad es que hay una dinámica muy peligrosa en juego que tiene una gran influencia en los niños.

Cuando se discuten estas ideas en clase, sería completamente aceptable -incluso loable- ofrecer el punto de vista de Kendi como una de las muchas perspectivas diferentes. Por ejemplo, si se asignara la lectura de algunos trabajos de Kendi y luego un ensayo de un intelectual con una perspectiva diferente, como John McWhorter, sería un ejercicio valioso.

Sin embargo, con demasiada frecuencia, no es así como funcionan las aulas. Más bien, bajo esta campaña, es muy probable que los profesores instruyan el punto de vista de Kendi como el único punto de vista – sin ninguna consideración de los disensos reflexivos. El hecho de que la AFT haya enfocado la enseñanza de las ideas de Kendi como una cruzada moral, y no como una perspectiva entre muchas otras, sugiere que este será el caso.

Esto es extraordinariamente peligroso y equivale a lo que sólo podría considerarse adoctrinamiento.

La razón es sencilla: En las aulas, los profesores tienen una considerable influencia sobre los niños. Además, los niños más pequeños -e incluso algunos mayores- son extraordinariamente impresionables. Esto significa que campañas como ésta para llevar a las aulas una visión singular y radical de la raza en los Estados Unidos con lo que pueden hacer un daño considerable.

Esto no es un llamado al adoctrinamiento con mi perspectiva, sino al pluralismo educativo.

Un pluralismo educativo aún mayor sería también ofrecer a los padres y a sus hijos más opciones educativas fuera del sistema escolar gubernamental.

Receta para crear división racial

Los puntos de vista de Ibram X. Kendi, combinados con lo que sólo puede llamarse un proceso de adoctrinamiento en las aulas, no darán lugar a una mayor cohesión racial. Por el contrario, dará lugar inevitablemente a una mayor división racial.

Una de las principales razones es que Kendi promueve una visión del mundo inherentemente colectivista, en la que las personas se definen principalmente por el color de su piel. Sin embargo, esto es exactamente lo contrario de lo que siempre han sido los objetivos de las verdaderas campañas antirracistas.

El discurso «Tengo un sueño» de Martin Luther King Jr. fue increíblemente instructivo al respecto. Dijo: «Tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivan un día en una nación en la que no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter».

La cita del Dr. King ofrece una visión de cómo podría ser un mundo ideal. Él aboga por que las personas se vean unas a otras como individuos. Que se traten y se vean principalmente como seres humanos y no como miembros de diferentes grupos de identidad.

Y hacer eso es crucial porque centrarse sólo en nuestras diferencias, en lugar de en nuestros puntos comunes como humanos, no es una forma de crear una sociedad pluralista que funcione. Esto es especialmente cierto cuando se incluye la demonización de ciertos grupos raciales, alegando que son inherentemente opresivos o racistas, por ejemplo. Aunque Kendi no hace explícitamente esas afirmaciones, muchos otros -como Robin DiAngelo– sí lo hacen.

De hecho, en lugar de crear unidad, así es como se crea una división perpetua. En un momento en el que Estados Unidos debería unirse frente a una pandemia mundial, impulsar el esencialismo racial hará exactamente lo contrario.

Es importante que seamos capaces de aceptar nuestro pasado racista y que a los niños se les enseñe la verdadera historia de Estados Unidos, que explora nuestros verdaderos defectos, pecados y fracasos. Pero imponer el esencialismo racial no nos da ningún camino viable para avanzar de forma constructiva.

Jack Elbaum es un becario de escritura Hazlitt en FEE y un estudiante de segundo año entrante en la Universidad George Washington.