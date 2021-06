Con la cancelación de la mayoría de los eventos deportivos durante gran parte del año pasado, el público sintonizó un nuevo tipo de sparring para llenar el vacío: los debates políticos. Y dos contrincantes subieron rápidamente a la cima de su categoría: el senador Rand Paul y el doctor Anthony Fauci.

Los dos se enfrentaron en múltiples rounds en una disputa que ha sido la misma que ha tenido el resto del país: cómo debe responder el gobierno al coronavirus.

En cada uno de estos intercambios, los principales medios de comunicación y muchos miembros de la izquierda se han apresurado a condenar a Rand Paul por sus opiniones y a respaldar las diversas posturas de Fauci. Pero con la retrospectiva de nuestro lado, ahora podemos mirar hacia atrás estos debates y determinar cuál de estas perspectivas favorece la historia y cuales han demostrado ser correctas.

He aquí un repaso de algunos de los momentos más memorables en el «ring».

El verano pasado, Rand Paul indignó a la izquierda al afirmar simplemente que las aulas deberían permanecer abiertas para los estudiantes de las escuelas públicas.

«Hay una gran cantidad de evidencia —realmente buena evidencia— de que los niños no están transmitiendo esto (el virus) —es raro— y que los niños se mantienen sanos, y que sí podemos abrir nuestras escuelas», dijo en una audiencia del comité.

Fauci se mostró vehementemente en desacuerdo, alegando que los niños podían contagiar la enfermedad con la misma facilidad que los adultos y abogando por una normativa federal para la reapertura de las escuelas.

Pero apenas seis meses después, Fauci siguió los que había dicho Rand y se retractó de sus afirmaciones anteriores.

«Si se observan los datos, la propagación entre los niños y de los niños no es muy grande en absoluto», declaró Fauci. «No como uno hubiese sospechado».

Bueno, Rand Paul lo sospechaba.

Para ser claros, la ciencia no cambió en esos seis meses. La política cambió. Los datos siempre mostraron que era relativamente seguro enviar a los niños a la escuela.

El ganador: Rand Paul

En marzo, los dos médicos se enfrentaron de nuevo, esta vez sobre la cuestión de si los estadounidenses deben seguir usando mascarillas después de la vacunación.

«Usted le está diciendo a todo el mundo que se ponga una máscara», dijo Paul. «Si no estamos propagando la infección, ¿no es sólo un teatro? Tienes la vacuna y llevas dos mascarillas, ¿no es eso teatro?».

«Otra vez con el tema del teatro», respondió Fauci.

Sin embargo, la narrativa oficial sobre el uso de mascarillas después de las vacunas cambió sólo un par de días después, cuando los políticos se dieron cuenta de que su teatro sobre la seguridad estaba disuadiendo a los estadounidenses a vacunarse.

En un vídeo, Fauci casi admitió que sus mandatos de enmascaramiento eran un espectáculo, declarando: «No quería que pareciera que estaba dando señales contradictorias».

Dr. Fauci then: Me wearing a mask after vaccination is not "theater."

El ganador: Rand Paul

Durante meses, ha sido un tabú cuestionar la historia del origen del COVID.

A los estadounidenses se les ha dicho que el virus saltó de los animales a los humanos de forma natural, y las sugerencias de que el virus se originó en un laboratorio de Wuhan que estudiaba la infección en murciélagos han sido condenadas como una teoría conspirativa.

En su último encuentro, Rand Paul presionó a Fauci sobre esto y exigió más información sobre el financiamiento que Estados Unidos le dio al laboratorio en cuestión.

«Dr. Fauci, no sabemos si la pandemia empezó en un laboratorio de Wuhan o evolucionó de forma natural, pero deberíamos querer saberlo», dijo Paul. «Tres millones de personas han muerto a causa de esta pandemia, y eso debería hacernos explorar todas las posibilidades».

«Para llegar a la verdad, el Gobierno estadounidense debería admitir que el Instituto de Virología de Wuhan estaba experimentando para mejorar la capacidad del coronavirus de infectar a los humanos», continuó. Paul señaló a continuación una subvención de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), donde trabaja Fauci, al Instituto de Virología de Wuhan (WIV).

«Senador Paul, con el debido respeto, está usted total y completamente equivocado», respondió Fauci. También negó la financiación de la investigación de «avance de función» en cuestión.

Pero tras la disputa, la historia oficial sobre los orígenes comenzó a retroceder. Los medios de comunicación suavizaron su posición, y algunos editaron directamente sus artículos anteriores condenando la historia.

Some of the stealth edits that Vox made to its article debunking "conspiracy theories" that Covid-19 originated in a lab leak between its original publication in March 2020 and now. pic.twitter.com/RYxZ2B81mc

— Paul Graham (@paulg) May 24, 2021