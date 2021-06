Recientemente, Elon Musk hizo que los precios del Bitcoin cayeran en picada cuando anunció que Tesla dejaría de aceptar la criptomoneda, alegando inquietud por el medio ambiente.

«La tendencia en el uso de la energía en los últimos meses es una locura», dijo Musk, uno de los partidarios más destacados del Bitcoin, en un tuit del 12 de mayo.

El cambio de rumbo de Musk provocó críticas de la comunidad de criptomonedas, y algunos afirmaron que SpaceX tendría que cambiar el combustible de los cohetes por una «energía más sostenible» si Musk quería no «parecer un gran hipócrita despistado«.

A raíz del tuit de Musk, el Bitcoin sufrió una venta que hizo que los precios cayeran de 55.000 a 49.500 dólares en unas dos horas, una caída que ha continuado desde entonces.

Musk no es la única persona preocupada por la cantidad de energía que utiliza el Bitcoin. Durante una entrevista en febrero con Andrew Ross Sorkin de la CNBC, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, expresó una opinión similar.

«Es una forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones, y la cantidad de energía que se consume al procesar esas transacciones es impresionante», dijo Yellen.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, ofreció una opinión similar.

«Bitcoin utiliza más electricidad por transacción que cualquier otro método conocido por la humanidad», dijo el multimillonario a Sorkin en una sesión de ClubHouse.

Carol Alexander, profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Sussex, se mostró de acuerdo. En una reciente entrevista en la CNBC, Alexander dijo que la «dificultad» de la minería de criptomonedas —una métrica computacional utilizada para medir el esfuerzo que se necesita para minar Bitcoin— ha aumentado en los últimos tres años.

«Cada vez se utiliza más electricidad», dijo Alexander a la CNBC. «Eso significa que la dificultad de la red también va a subir (y) vienen más mineros porque la tasa de hash está subiendo».

No hay duda de que el Bitcoin consume mucha energía. Sus defensores señalan que esto es lo que hace que la criptomoneda sea tan segura. Pero un estudio reciente señala que el consumo de energía del Bitcoin está a la altura de su competencia y mejor.

En mayo, Galaxy Digital, una empresa de criptomonedas fundada por el capitalista de riesgo Michael Novogratz, publicó un documento en el que se comparaba el consumo de energía del Bitcoin con las industrias que se consideran sus principales competidoras: el sistema bancario tradicional (para ahorros y pagos) y el oro (como almacén de valores).

Los investigadores de la rama de minería de Galaxy Digital calcularon que el consumo anual de electricidad de Bitcoin es de aproximadamente 113.89 teravatios hora al año (TWh/año), una cifra que incluye todo, desde el consumo de energía de los mineros, el consumo de energía del pool, la energía para la demanda de los mineros y el consumo de energía de los nodos.

Es mucha energía, sin duda. Pero los autores señalan que hay una distinción importante que muchos pasan por alto.

«Dada la transparencia de Bitcoin, es fácil estimar el uso de energía de Bitcoin», señalan los autores del estudio. «Esto da lugar a frecuentes críticas a Bitcoin, pero estas críticas rara vez se hacen a otras industrias tradicionales».

Una de las razones por las que se oye hablar mucho menos del consumo de energía de los sectores bancarios y del oro es que, a diferencia del Bitcoin, estas industrias no revelan sus huellas energéticas al público, señalan los investigadores.

«Si queremos tener una conversación honesta sobre el uso de energía de Bitcoin, parece apropiado considerarlo a la luz de las industrias con las que se compara más a menudo», dijeron los investigadores.

Efectivamente. Y resulta que el Bitcoin se compara favorablemente con los sectores del oro y la banca tradicional. Analizando las cuatro áreas clave de consumo eléctrico de los bancos —centros de datos, sucursales, cajeros automáticos y redes de tarjetas— el estudio estima que el consumo mundial de electricidad del sistema bancario es de 263.72 TWh/año.

El oro es ligeramente inferior al de los bancos, con una estimación de 240.61 TWh/año, pero sigue siendo aproximadamente el doble que el Bitcoin. (Puedes obtener más información sobre la metodología de los investigadores en el informe).

«Estas estimaciones pueden excluir fuentes claves de uso de energía y emisiones que son efectos de segundo orden de la industria del oro, como la intensidad energética y de carbono de los neumáticos utilizados en las minas de oro», señalaron los investigadores de Galaxy.

