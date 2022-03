Recuerdo no entender la Nueva Política Económica (NEP) de Lenin cuando la estudié en décimo grado en Cuba. ¿Cómo era posible que una dosis de capitalismo salvara al comunismo soviético? Con 15 años, a mis amigos y a mí aquello nos resultó paradójico. Luego, en la Universidad de La Habana mi profesor de Economía Política del Socialismo no podía responder cómo si Lenin sabía que cierta liberalización de la economía era beneficiosa, ¿por qué no hizo estas reformas antes? ¿por qué luego Stalin abandonó la NEP? Comencé a creer que el mercado era superior al Estado en el manejo de la economía y que los jerarcas comunistas soviéticos y cubanos sabían esto.

El propio Fidel Castro no tuvo más remedio que adoptar tímidas reformas de liberalización económica a mediados de 1993. Solo así pudo detener la caída libre de la economía de la Isla que entre 1990 y 1993 se había contraído un 35 %. Con distinto alcance y duración, reformas similares ocurrieron en la Yugoslavia de Tito, en Checoslovaquia bajo Alexander Dubček, en Hungría bajo János Kádár, en China con Deng Xiaoping, y en Laos y Vietnam con el Nuevo Mecanismo Económico y las reformas Doi Moi respectivamente. Recientemente Nicolás Maduro ha hecho lo mismo en Venezuela.

El alcance y consecuente éxito de estas reformas siempre ha dependido de cuánta autonomía económica las nomenklaturas estén dispuestas a dar como migajas a los individuos, una autonomía económica con grilletes siempre bajo la mirada celosa de un Estado totalitario que a la menor amenaza a su monopolio político no ha dudado en coartar y eliminar. Los resultados positivos siempre han sido pesar de las limitaciones a la libertad, la propiedad y al comercio:

El odiado mercado ha rescatado una y otra vez a la utopía socialista de su propia miseria. Aunque funcione como cura parcial y temporal, a largo plazo, el estatismo pone un techo muy bajo a las reformas. Pocos economistas entendieron y vivieron esta realidad como el húngaro János Kornai quien demostró que el “socialismo de mercado” a la larga era inoperable. Para Kornai “el principio y el funcionamiento del sistema socialista solo pueden entenderse verdaderamente partiendo del papel del poder político y de la ideología oficial”. Como cubano, también sé que cualquier reforma promercado en la Isla no irá lejos mientras el régimen de partido único esté ahí.

