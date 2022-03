Recuerdo no entender la Nueva Política Económica (NEP) de Lenin cuando la estudié en décimo grado en Cuba. ¿Cómo era posible que una dosis de capitalismo pudiera salvar al comunismo soviético? A los 15 años, a mis amigos y a mí nos parecía una paradoja. Más tarde, en la Universidad de La Habana, mi profesor de Economía Política del Socialismo no pudo responder cómo, si Lenin sabía que una cierta liberalización de la economía era beneficiosa, ¿por qué no hizo esas reformas antes?

Empecé a creer que el mercado era superior al Estado en la gestión de la economía y que las nomenklaturas (élites) comunistas soviéticas y cubanas lo sabían. Poco después, me di cuenta de que cualquier reforma favorable al mercado no llegaría lejos mientras se mantuviese el sistema de partido único.

El propio Fidel Castro no tuvo más remedio que adoptar tímidas reformas de liberalización económica a mediados de 1993. Era la única manera de detener la caída libre de la economía de la isla, que se había reducido en un 35 % entre 1990 y 1993. Reformas similares, aunque con distinto alcance y duración, se produjeron en la Yugoslavia de Tito, en la Checoslovaquia de Alexander Dubček, en la Hungría de János Kádár, en la China de Deng Xiaoping, y en Laos y Vietnam con el Nuevo Mecanismo Económico y las reformas Doi Moi, respectivamente. Recientemente, Nicolás Maduro hizo lo mismo en Venezuela.

El alcance y el consiguiente éxito de estas reformas ha dependido siempre de la autonomía económica que las nomenklaturas estén dispuestas a darle a los individuos como migajas. No nos equivoquemos, se trata de una economía encadenada, siempre bajo la celosa mirada de un Estado totalitario que a la menor amenaza a su monopolio político no ha dudado en recortar y eliminar esta autonomía.

Los resultados positivos han sido siempre a pesar de las limitaciones a la libertad, la propiedad y el comercio. He aquí algunos destacados ejemplos.

1. Las reformas de Kosygin (1965)

La NEP (1921-1928) revirtió la ruina del comunismo de guerra bolchevique. Entre 1921 y 1923 los trenes empezaron a transportar el doble de mercancías y pasajeros, de 1921 a 1926 la industria manufacturera creció un 200 %, y entre 1922 y 1925 la superficie de cultivos pasó de 78 millones de hectáreas a 104. Nikolai Bujarin acuñó el eslogan «¡Campesinos, enriqueceos!» y pasó de ser uno de los ideólogos del férreo estatismo comunista de guerra a ser un defensor de las reformas parciales pro mercado de la NEP. Sin embargo, ya en 1920 Ludwig von Mises había predicho que el problema del cálculo económico hería de muerte la utopía del desarrollo socialista. En 1965, las reformas de Kosygin fueron otro intento fallido del leviatán soviético para reformarse.

2. La Yugoslavia de Tito

Entre 1952 y 1974, las reformas en la Yugoslavia de Tito trataron de aumentar el poder de emprendimiento de los trabajadores, liberaron los precios y redujeron los impuestos a las empresas autogestionadas. Durante este periodo, la economía creció en torno al 6 % anual y Yugoslavia aspiraba a ser el milagro del «socialismo de mercado». Sin embargo, las empresas privadas no agrícolas sólo tenían un máximo de 5 a 10 empleados. A la larga, confirma James A. Dorn, la ausencia de propiedad privada hizo que no se formaran mercados de capital ni de trabajo, lo que provocó una mala asignación de recursos en la economía e ineficiencias de todo tipo. Con las contrarreformas y el adiós al «socialismo de mercado» en 1974, el declive de la economía yugoslava se intensificó con una caída del Producto Interior Bruto (PIB), la productividad y el empleo.

3. El nuevo mecanismo económico de Hungría

Con la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, Alexander Dubček no tuvo tiempo de ver el resultado de sus reformas. Sin embargo, Hungría puso en marcha su Nuevo Mecanismo Económico a partir de 1968. Los precios y los salarios se liberaron parcialmente y se permitió la pequeña empresa privada y cooperativa, con lo que se evitaron las grandes distorsiones de las otras economías de planificación centralizada y la escasez de productos no fue crónica. Las colas que se observaban en otros países socialistas de Europa del Este eran poco frecuentes aquí. Sin embargo, la incoherencia y las frecuentes contramedidas y la influencia del Estado en la economía hicieron que la economía fuera deficiente. En 1990, tras celebrar elecciones libres por primera vez en más de cuatro décadas, el país decidió alejarse completamente del estatismo económico.

4. El Nuevo Mecanismo Económico de Laos

El New Economic Mechanism fue también el nombre dado a las reformas aplicadas en Laos a partir de 1985. En pocos años se redujo la inflación y mejoraron los indicadores macroeconómicos. Sin embargo, las instituciones y las leyes como andamiaje de la propiedad privada y el funcionamiento del mercado han sido débiles, la corrupción es galopante y el régimen sigue imponiendo políticas intervencionistas en la economía. Como resultado, Laos sigue siendo el país más pobre del sudeste asiático, aparte del pequeño Timor Oriental.

5. Venezuela en la actualidad

Por primera vez desde 2013, la economía venezolana crecerá o al menos se contraerá menos que en años anteriores. La hiperinflación y la escasez, que siguen siendo crónicas, serán menores que en años anteriores. Este es el resultado de las pequeñas reformas que comenzaron a finales de 2019. Desde entonces, el régimen de Caracas ha implementado un levantamiento de los controles de precios y de divisas, el permiso informal a una economía dolarizada, el fomento de la inversión extranjera especialmente en el sector de los hidrocarburos, y una política macroeconómica alejada del más puro estilo del chavismo populista. En una entrevista para Bloomberg en junio de 2021, Delcy Rodríguez, vicepresidente y peso pesado en Caracas, comentó las medidas aplicadas por su propio régimen durante veinte años: «No se puede decir que en ese momento eso era socialismo, no. Eso era ir directamente contra el pueblo, contra el poder adquisitivo del pueblo». El régimen chavista tardó dos décadas en admitir en secreto su fracaso. El país sigue teniendo los niveles de inflación más altos del mundo, con una pobreza extrema que alcanza al 77 % de la población y una corrupción grotesca. El alcance y los resultados de estas reformas, lamentablemente, serán limitados.

6. China y 7. Vietnam

China y Vietnam son los ejemplos más exitosos. Hay que leer a Frank Dikötter sobre los horrores del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, la hambruna y el canibalismo, para entender las dimensiones del cambio que el mercado trajo a China poco después de 1979. Lo mismo ocurrió en Vietnam a partir de 1986 con las reformas de Doi Moi tras décadas de guerra. Sin embargo, millones de seres humanos salieron de la miseria en China y Vietnam, a pesar del Estado, no gracias a él. En ambos países, en comparación con el sector privado, el sector estatal obstaculiza la competencia, es el menos transparente e innovador y el más ineficiente. Además, según el Índice de Libertad Humana del Instituto CATO (2021), desde 2019 el Partido Comunista chino ha intensificado sus ataques al libre mercado y ha acelerado las detenciones de empresarios y la creación de células del partido en el 73 % de todas las empresas privadas, una cifra que se eleva al 92 % en el caso de las 500 más grandes empresas del país.

El odiado mercado ha rescatado una y otra vez a la utopía socialista de su propia miseria. Sin embargo, aunque funcione como una cura parcial y temporal, a largo plazo, el estatismo pone un techo muy bajo a las reformas. Pocos comprendieron y vivieron esta realidad tan bien como el economista húngaro János Kornai, que demostró que el «socialismo de mercado» era en última instancia inoperante. Para Kornai, «el principio y el funcionamiento del sistema socialista sólo pueden entenderse realmente desde el papel en el poder político y la ideología oficial». Como cubano, también sé que cualquier reforma pro-mercado en la isla no llegará lejos mientras exista un régimen con un sólo partido.

Este artículo fue publicado principalmente en FEE.org

Orestes R Betancourt Ponce de León tiene una Maestría en Administración Pública del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury.