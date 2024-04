Teherán/Jerusalén, 13 abr (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán capturó este sábado un buque “vinculado” con Israel en el golfo Pérsico, elevando aún más la tensión en un Oriente Medio en alerta ante posibles represalias de Teherán a Israel por el ataque al consulado iraní en Damasco.

“La marina de la Guardia Revolucionaria se apoderó de un carguero asociado con el régimen sionista (Israel)”, informó la agencia Tasnim, vinculada con ese cuerpo militar de élite.

“Este barco se dirige ahora a aguas territoriales de nuestro país”, indicó por su parte la agencia estatal IRNA.

El buque capturado sería el ‘MSC ARIES’, con bandera portuguesa, y según Tasnim, vinculado con la empresa ‘Zodiac Maritime’ de propiedad israelí.

Medios iraníes como la agencia SNN mostraron vídeos de militares descendiendo de un helicóptero y abordando un buque.

La confirmación iraní llegó después de que la Marina británica informase de que se había producido un abordaje de un barco a 50 millas al noreste de la ciudad portuaria de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y frente a las costas de Irán, “incautado por las autoridades regionales”, sin dar más detalles sobre este incidente, en el que no identificó el barco.

El barco, según portales marítimos, partió de Khalifa, en EAU, rumbo a Nhava Sheva, en la India, y su última posición recibida fue ayer en el mismo lugar donde ha tenido lugar el abordaje.

El jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Alí Reza Tangsirí, ya advirtió el martes de que Irán podría bloquear el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del tráfico de crudo por mar, si el “enemigo” presiona al país persa, en referencia a Estados Unidos e Israel.

BREAKING:

Video released of the Islamic Revolutionary Guard Corps hijacking the Portuguese-flagged container ship MSC ARIES.

The regime in Iran just kidnapped 20 Filipino sailors

🇮🇳🇦🇪🇵🇭🇵🇹 pic.twitter.com/a3J9VdGRl6

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024