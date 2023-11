Washington, 6 nov (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este lunes de que Israel se encargará de la seguridad de Gaza de manera indefinida una vez termine la guerra que están librando en ese territorio.

“Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad (en Gaza) porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos”, aseguró Netanyahu en extracto de la entrevista con la cadena estadounidense ABC que se emite esta noche.

“Cuando no tenemos esa responsabilidad en materia de seguridad, lo que tenemos es una erupción del terror de Hamás en una escala que no podríamos imaginar”, añadió.

El primer ministro de Israel respondió así al ser preguntado sobre quién debe gobernar Gaza una vez finalice la guerra, a lo que contestó: “Aquellos que no quieran seguir el camino de Hamás”.

Netanyahu también retiró que su Gobierno no ve la posibilidad de un cese al fuego en Gaza, a menos que se liberen los más de 240 rehenes que el grupo terrorista palestino Hamás tomó tras el ataque del 7 de octubre en territorio israelí.

EXCLUSIVE: @DavidMuir presses Israeli PM Netanyahu on whether he bears any responsibility for the intelligence failure leading to the Oct. 7 attack. "There are going to be very tough questions that are going to be asked and I'm going to be among the first to answer them." pic.twitter.com/FYXdvW71Ev

— ABC News (@ABC) November 7, 2023