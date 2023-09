Los Ángeles (EE.UU.), 22 sep (EFE).- El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este viernes que ha ordenado el envío de autobuses adicionales a Eagle Pass y El Paso para trasladar migrantes a ciudades “santuario” en otros estados ante la llegada masiva de extranjeros desde México a esas comunidades fronterizas.

La orden se da en medio de una nueva oleada migratoria y la liberación de muchos migrantes en la frontera debido al colapso de las autoridades migratorias.

Hasta la fecha Texas ha enviado casi 40.000 migrantes a diversas ciudades, incluyendo Washington, DC, Nueva York, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles.

“La continua negativa del presidente (Joe) Biden a asegurar nuestra frontera invita miles de cruces ilegales hacia Texas y nuestra nación cada día”, dijo el gobernador republicano en un comunicado.

I directed @TDEM to deploy more buses to Eagle Pass & El Paso amid the migrant surge.

Texas border towns should not have to shoulder the burden of Biden’s open border policies.

Texas will continue to send buses to sanctuary cities to provide relief to overrun border towns. pic.twitter.com/bsFEfCzCEY

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 22, 2023