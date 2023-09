Aunque no ha dejado de estar latente, la crisis fronteriza nuevamente genera presiones públicas sobre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, pidió ayuda “urgente” al mandatario, ya que no es suficiente con habilitar hoteles, oficinas y canchas deportivas como albergues. Incluso el alcalde demócrata Eric Adams dijo que la migración masiva en el último año “va a destruir” la ciudad.

Si Nueva York está atravesando tal crisis, la situación es mucho más preocupante en los estados fronterizas. Por eso el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que enviará “aún más autobuses” a otras ciudades si Biden no declina una decisión que podría empeorar la crisis.

La medida obligaría a migrantes que llegan de forma irregular por la frontera sur a permanecer en Texas, rastreándolos con dispositivos de monitoreo GPS, de acuerdo con un reporte de Los Angeles Times. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), sería menos engorroso deportarlos en caso de no pasar el proceso de asilo. “Esta estafa se intentó hace años y fue rechazada por un juez. Le enviaremos a Biden la misma justicia rápida y agregaremos aún más autobuses de migrantes a Washington DC”, escribió Abbott en la red social X, haciendo referencia a una política similar implementada durante la presidencia de Ronald Reagan.

Biden considers forcing migrant families to remain in Texas.

This scam was tried years ago & was shot down by a judge.

We will send Biden the same swift justice.

And, we will add even more buses of migrants to Washington D.C.https://t.co/732FdGZ8jB

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 8, 2023