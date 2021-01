En Chile, como en muchos países de la región reina el populismo, quien en antaño era de derecha dice ser de centro derecha ( término ambiguo) y ahora utilizan otro más populista, la derecha social.

¿Qué es la derecha social y cuáles son sus exponentes? La derecha social se caracteriza por personas con muy poca capacidad intelectual y una famélica preparación académica, con patrimonios heredados o que por medio de redes lograron un importante poder económico, insospechado y poco merecido.

Lógicamente ellos no creen en el mérito y el esfuerzo, como no han hecho muchos en su vida y viven como príncipes, creen que el resto de los demás son iguales a ellos, mediocres y segundones.

No entienden ni de cerca el esfuerzo que se requiere para ser profesional y el sacrificio personal que implica acumular cierto patrimonio, que a quienes de verdad nos costó, no estamos dispuestos a regalarlo. Menos a los burócratas de turno.

Sus exponentes son varios, principalmente los hermanos Ossandón y Desbordes. El último ahora muy de moda, incluso quiere ser presidente de la República.

Yo no tengo ningún problema si ellos quieren regalar su plata, que hagan una fundación o beneficencia. Pero no se metan con el 80 % que trabaja en el sector productivo para financiar sus estupideces y no estamos dispuestos por sus complejos a financiar la mediocridad o la flojera.