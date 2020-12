Neal Pollack, autor de una decena de bestsellers, tres veces campeón en el programa Jeopardy! (y uno de sus mayores orgullos) acaba de publicar un libro autobiográfico «Pothead: My Life as a Marijuana Addict in the Age of Legal Weed» y sigue a la cabeza como el satirista más agudo de la literatura norteamericana y lo muestra en cada uno de sus artículos y crónicas.

El también editor de la página Book and Film Globe despliega a su verbo irónico en una conversación entre dos viejos amigos. Porque vale destacar, esta no es una entrevista.

Me gustaría preguntarle qué está pasando en el mundo. Pero no seamos profesionales y discutamos varios temas como los locos seres humanos que somos. Entonces… Parece que América (por no decir el mundo) ya no es el lugar que solía ser. Ejemplo: tu ciudad. Austin, Texas, era como muy indie, Smells Like Teen Spirit Town, ¿sigue siendo lo mismo?

Austin es tan indie como Amazon.com en este momento. De todos modos, Teen Spirit huele más a Ben-Gay. Ahora tiene una especie de mentalidad yuppie corporativa genérica que está transformando esto en una imitación de Silicon Valley demasiado cara. El tráfico es desagradable y la cultura no es tan buena como la gente cree que es. Pero sigue siendo un lugar mejor para vivir que la mayoría de los lugares, y tengo algo de fe en que se recuperará mucho después de que termine la era COVID-19.

Me parece que estamos viviendo una época de victimización. Una generación que anhela no solo atención, sino también desesperada por ser retratada como víctima. Eres un padre orgulloso. ¿Cuál es tu opinión sobre millennials y Z’s?

Me gusta la Generación Z, la Generación X en su mayoría los crió para escépticos e independientes. Tienen el potencial de ser la mejor generación en muchas generaciones. En cuanto a los millennials, hay muchos de ellos y son muy molestos, aunque tengo bastantes amigos personales en esa generación.

El humor es un terreno peligroso. La gente no quiere ser graciosa. Empezando por los jóvenes radicales. No puedo pensar en una vieja rutina de Dice Clay o en Sam Kinison gritando en 2020. ¿Por qué «divertido» es hoy cualquier cosa, excepto divertido?

La revolución tiende a no tener mucho sentido del humor, aunque hay una especie de sarcasmo en la «izquierda basura» que aprecio. Todavía hay humor a la izquierda y humor a la derecha. La verdadera falta de humor tiende a darse entre los liberales burgueses, que están inundados de fariseísmo sobre todo tipo de cosas. Están tan preocupados por ofender a todo el mundo que han perdido toda la brújula en cuanto a qué es divertido e irónico.

Estamos en esta sociedad de «muéstrame tu bandera». La gente necesita sostener una bandera. Asumir un bando. Defender lo que sea importante, sin importar que en vez de importantes sean asuntos estúpidos. Háblame de eso.

¿Por qué deberíamos involucrarnos en etiquetas políticas? Me gusta la energía verde y el transporte público, pero creo que los cierres de COVID-19 son estúpidos. Soy partidario del derecho a decidir y estoy en contra de la guerra, pero detesto la tendencia actual de cancelar a las personas debido a un discurso inapropiado.

Hay injusticia racial en nuestra sociedad, pero tampoco me gusta la destrucción de propiedades. Todas estas parecen posiciones razonables. No estoy de acuerdo con la mayoría de la gente en la mayoría de las cosas.

Cambiando el tema. Y ya que eres músico (a tu manera) la música pop actual apesta. Y el reguetón latino es una gran parte del problema. ¿De acuerdo?

No sé nada de reguetón. Pero seguro es así.

2020. Para mí es el año que vino con una simple etiqueta: «Tu vida no significa nada y lo que crees que es importante resulta no serlo». ¿Cuál fue tu primera impresión o idea cuando el coronavirus era una pequeña noticia? ¿Alguna vez lo has consideraste que llegaría a este nivel? ¿Este podría ser el fin del mundo tal como lo conocemos?

Un amigo me envió un mensaje de texto sobre este virus en China en diciembre pasado, y luego vi el video del tipo colapsando en la calle en China. Tenía la sensación de que podríamos estar en problemas, aunque no predije que se esperaría que todos nos escondiéramos en nuestras casas durante un año.

Esto no es nuevo. Cada montón de años sucede algo terrible. Una pandemia horrenda o algo así. Entonces el mundo entra en una era diferente. Juguemos a Nostradamus. ¿Cómo ves los años futuros?

Bueno, veo el mundo desde una perspectiva estadounidense. El COVID-19 terminará básicamente en los próximos meses. Vamos a entrar en una era de decadencia amoral. Y también energía verde, autos eléctricos, mejor transporte público y exploración espacial. Se avecinan algunas cosas buenas. COVID-19 no mató a todos. O incluso a la mayoría de la gente. Ni siquiera mató a Trump.

La elección. Ha sido el año más loco en la política estadounidense desde… Bueno, dímelo tú. Votación por correo. Todo tipo de cosas locas. Cuéntame sobre este año explosivo que afectó a la sociedad y la política americana.

No lo sé. Me he centrado principalmente en la política de COVID-19 cuando se trata de política. He tratado de ignorar el «tema» de las elecciones al igual que ignoré la saga del juicio político y la narrativa de la colusión de Rusia.

La gente tiene la impresión de que son actores de un gran drama, cuando en realidad solo están viendo el programa de política en la televisión. Puede intentar equiparar lo que sucedió aquí con lo que sucedió en Venezuela, pero BLM no tomó el control del gobierno, Joe Biden lo hizo. Y Joe Biden es un político de carrera mayoritariamente conservador que está instalando en su mayoría miembros del gabinete a favor de las empresas y la guerra, además de algunos liberales sociales en las posiciones más blandas y menos influyentes. Esta no es una revolución.

Trump o Biden… O ninguno de los anteriores. ¿Por qué?

No soy Trumpista. Pero también me río de la idea de que Biden sea una especie de agente de cambio radical. De hecho, me gustaba el chico gay de Indiana, pero no era lo suficientemente genial para la izquierda y era demasiado joven para que el establecimiento se elevara todavía. Lo que sea.

Ahora estará a cargo del departamento de transporte y puede abogar por trenes rápidos y estaciones de carga de autos eléctricos, cosas que puedo respaldar. Biden será bueno para Wall Street y el establishment de la guerra, y pueden cubrir su corporativismo con una fina capa de políticas de identidad para que menos personas se quejen.

Este año cambia la forma en que vemos todo. Ahora se trata de Zoom. Máscaras. Distanciamiento social. No ir al cine. Quedarse en casa. Y… Miedo. Mucho miedo. Para mí este es el año del miedo. Saltemos a 20 años en el futuro. ¿Cómo describiría el 2020 a tus nietos?

Había un virus, el COVID-19 y en lugar de tratar de proteger a los ancianos y enfermos, el gobierno decidió echarle la culpa de todo a los jóvenes y sanos que solo intentaban divertirse o ver a sus familias. Perdimos la cabeza y comenzamos a ver a todos como vectores de enfermedades. Y el sector empresarial se aprovechó totalmente de nuestro miedo.

Finalmente. ¿Tiene una habitación libre para que me mude?

Es casi seguro que mi hijo vaya a la universidad en el otoño, por lo que su habitación estará disponible. Sin embargo, tendrás que conseguir un trabajo y pagarme el alquiler. Gratis no vas a vivir en mi casa. Además, mi esposa quiere usar esa habitación como oficina. Pero estoy seguro de que podemos resolver algo. Pero me pagas.