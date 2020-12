El caso de espionaje chino dentro de la política estadounidense ocurrido entre 2011 y 2015 ha generado ruido entre importantes figuras de ese país, quienes exigen desclasificar el informe gubernamental que revelaría el alcance de las relaciones entre el congresista demócrata Eric Swalwell y la espía china Christine Fang.

Fang, espía para el régimen comunista chino, estableció vínculos con políticos locales y nacionales, con una sola intención: influir en el gobierno de Estados Unidos para beneficiar al régimen de Xi Jinping.

Uno de estos lazos fue Eric Swalwell, el congresista demócrata por California que forma parte del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Donald Trump Jr, hijo del actual presidente de los Estados Unidos, apoyó la idea de desclasificar dicho informe, asomada por el comentarista conservador Mike Cernovich, reseña The Post Millennial.

El caso fue revelado por Axios tras un año de una investigación, en la que se detalla que la función de Fang habría sido ayudar a colocar al menos un interno en la oficina de Swalwell. Además, interactuó con el congresista en múltiples eventos a lo largo de varios años.

No hay que olvidar la obsesión de los demócratas tras las elecciones presidenciales de 2016 cuando Donald Trump resultó electo presidente de EE.UU. Estos aseguraban que el líder republicano había confabulado con Rusia para interferir en las elecciones.

La denuncia se basaba en que Rusia habría llevado adelante una campaña a través de redes sociales para promover el voto a favor del candidato republicano.

Supuestamente, las publicaciones de cuentas falsas en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube generaron más de 300 millones de interacciones de los internautas estadounidenses entre 2015 y 2017.

Entre los principales objetivos de la Agencia de Investigación de Internet (IRA, en sus siglas en inglés) estaban los afroamericanos. Les dirigían mensajes sobre brutalidad policial, para después desanimarlos a votar.

Swalwell fue uno de los principales precursores de esta campaña. Incluso abrió un sitio web para mostrar las presuntas conexiones entre Trump y Rusia. El demócrata también acudió a otros legisladores republicanos, pero no tuvo éxito en su campaña.

El hecho que hayan salido a la luz pública sus vínculos con una espía china despierta la suspicacia en periodistas y políticos.

«Un recordatorio es el hecho de que los demócratas pasaron 2 AÑOS obsesionados con la colusión entre Trump y Rusia (que no existía), pero ahora están ignorando el hecho de que el representante Eric Swalwell resultó comprometido por una espía comunista china», tuiteó la periodista Liz Wheeler.

Your daily reminder that Democrats spent 2 YEARS obsessing over Trump/Russia collusion (which didn’t exist), but now are ignoring the fact that Rep. Eric Swalwell was compromised by a Chinese Communist spy.

— Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) December 21, 2020