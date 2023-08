En diciembre de 2021 el régimen de Nicaragua anunció con bombos y platillos la ruptura de relaciones con Taiwán. Año y medio después la economía nacional reciente la maniobra política de la dictadura.

Migajas. Cifras oficiales del gobierno indican que en los primeros cuatro meses de 2023 China compró a Nicaragua 5.5 millones de dólares mientras en los primeros seis meses de 2020 Taiwán había totalizado 73 millones de dólares.

Asimetrías. En casi dos años de relación bilateral ha quedado claro que China compra poco a Nicaragua, pero le vende mucho, 70 veces más para ser exactos. Durante los primero 9 meses de 2022, las exportaciones a China fueron de apenas 11.3 millones de dólares y las importaciones sumaron 798 millones.

Muchos acuerdos pocos resultados. En enero de 2022 Nicaragua se unió a la iniciativa de Belt and Road de China. El acuerdo suena a importantes megaproyectos, pero los resultados no se ven por ningún lado.

En julio de 2023 se reportó la finalización de pláticas para un tratado de libre comercio entre Managua y Pekín. Pese a esto, China está lejos de figurar en los 10 principales destinos de exportaciones de Nicaragua.

El sueño de la dictadura. El Ministerio de Hacienda ha dicho que el TLC con China será extraordinario, aumentando en 2 puntos adicionales el Producto Interno Bruto, proyectado ente 3.4 y 3.5 entre 2023 y 2026. Difícil de creer.

Más allá del sueño de Daniel Ortega, la realidad es que es Estados Unidos, no China, el principal socio comercial del país. Un 60% de las exportaciones lo confirman. En 2022 las exportaciones a Estados Unidos totalizaron 5,728 millones de dólares y las remesas más de 3mil millones. China no podría acercarse a estos montos ni en mil años luz.

Pekín un socio tacaño. A diferencia de Taiwán, el régimen de Xi ha ofrecido a Ortega más deuda, 60 millones de dólares para un programa de viviendas y una flotilla de buses de mala calidad a precio de Mercedes Benz.

Cero donaciones. Mientras Taiwán apoyó con donaciones, comercio y capacitaciones a Nicaragua, China no aportó un solo yuan al Presupuesto General de la República de 2023. ¡Nada!

El látigo de la indiferencia. Xi ha tratado a Ortega con indiferencia en retribución a sus 14 años de relaciones con Taiwán. No le ha dado audiencia a Ortega ni a sus hijos. Muy diferente al trato con Castro en Honduras o Bukele en El Salvador.

Humillación política. El 19 de julio, Xi no envió funcionarios de alto nivel a la celebración del 44 aniversario de la llamada revolución sandinista. Ortega es un mal necesario, pero no un amigo confiable en la estrategia de una sola China.

El TLC con Pekín quizás puede dar algún resultado positivo en el futuro lejano, muy lejano, pero jamás se podrá comparar con la relación comercial con Taiwán o el dinamismo exportador y los buenos empleos de Estados Unidos. Creer algo distinto es un cuento chino.