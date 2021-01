El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, falleció la madrugada de este martes a causa del COVID-19. El alto funcionario llevaba varios días internado en una Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) en el Hospital Militar Central.

El ministro era un hombre entregado al servicio. Ejerció cómo alcalde de Cali, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro de Educación, de Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa. También se desempeñó como embajador de Colombia ante la OEA, la Unión Europea, Austria, Rusia, entre otros. Trujillo también fue precandidato a la presidencia de Colombia en dos ocasiones por el partido Centro Democrático.

Varias personalidades de la política colombiana se han pronunciado por el fallecimiento del ministro. El presidente Iván Duque realizó una alocución en la mañana de este martes para despedir a su ministro, quien lo acompañó en dos carteras.

Durante la intervención, Duque expresó sus condolencias a la esposa de Carlos Holmes Trujillo y a sus hijos.

También la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó su pesar ante la noticia. “Desde el Consejo Distrital de Seguridad en la Alcaldía Mayor de Bogotá enviamos nuestro abrazo de condolencias y consuelo a las familias y amigos de Carlos Holmes Trujillo y Julio Roberto Gómez”.

El Gobierno de Estados Unidos también envío sus condolencias ante la muerte del ministro de Defensa de Colombia, al tiempo que destacó la gestión de Carlos Holmes Trujillo para fortalecer las relaciones entre ambos países.

INL extends our condolences to the Trujillo family and the Colombian government for the loss of Defense Minister Trujillo. He was a strong ally and excellent partner in the mission to strength U.S.-Colombia ties and make both our countries safer. https://t.co/rwXhrAdevF

— US Dept of State INL (@StateINL) January 26, 2021