El estudio del espacio, así como la posibilidad de descubrir algún tipo de vida extraterrestre dejó de ser una teoría conspirativa. No es algo que solo se ve en películas de George Lucas, en reportajes alucinantes sobre el Área 51 o en personajes de Hollywood que Tommy Lee Jones y Will Smith representan de manera jocosa. Ahora la Casa Blanca se lo toma en serio.

La administración Trump ha abordado el tema de frente y se ha alejado de las mofas y el hermetismo. El Gobierno fue a lo práctico y creó oficialmente el año pasado la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Hoy dicho departamento es uno de los componentes de las Fuerzas Armadas y este domingo cumplió un año. Así lo celebra en un comunicado la Casa Blanca.

“Fieles a su lema, ‘Siempre arriba’, los guardianes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos garantizan que nuestra nación continúe manteniendo la paz a través de la fuerza al asegurar los confines más lejanos de la humanidad», dijo Trump en el documento.

Para evitar las críticas sin fundamento, en los inicios de esta unidad se aclararon ciertas imprecisiones. En primera instancia, Estados Unidos alegó que la función inicial acá sería vigilar los satélites de navegación y comunicación. Dicha estrategia ha tenido como objetivo prevenir posibles sabotajes de Rusia o China.

“Estos pioneros del siglo XXI vigilan todo el mundo al detectar lanzamientos de misiles, brindar ventajas estratégicas a nuestra comunidad militar y de inteligencia e impulsar a nuestras Fuerzas Armadas hacia el futuro”, reiteró el mandatario en ocasión de este aniversario.

Pentágono creó unidad para investigar ovnis

La iniciativa de la Fuerza Espacial en 2019 fue reforzada posteriormente en agosto de este año, cuando el Pentágono creó el Unidentified Aerial Phenomena Task Force, o UAPTF (Grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados, en inglés). Desde este otro departamento, el más reciente hasta el momento, se investigarán los llamados objetos voladores no identificados.

En aquel momento se indicó que la misión de la UAPTF pasaba por «detectar, analizar y catalogar estos fenómenos aéreos no identificados que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional», según Susan Gough, la portavoz del Departamento de Defensa.

Con la creación de la «célula de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados», aprobada el 4 de agosto y que estará a cargo de la Armada, se pretende «comprender mejor la naturaleza y origen» de estas apariciones, declaró Gough.

Israel y la existencia de una «Federación intergaláctica»

Trump ha sido un mandatario controversial en no pocos aspectos. Se ha caracterizado por tener un verbo particularmente incisivo y una imagen de antipolítico bien forjada. Por lo tanto, ahondar sobre temas como la vida en otros planetas viene a formar parte de los tópicos que no se debería hablar —al menos no en público— que el republicano ha roto una y otra vez.

La posibilidad de que se revele información clasificada toma fuerza con la entrevista que le hicieran el pasado 10 de diciembre a Haim Eshed, exjefe de Seguridad Espacial de Israel. Esta conversación se publicó en hebreo en el periódico israelí Yediot Aharonot y en inglés en The Jerusalem Post.

“Los Objetos Voladores No Identificados han pedido no publicar que están aquí. La humanidad aún no está lista”, dijo el alto funcionario israelí en la entrevista.

Eshed, quien se desempeñó como jefe del programa espacial de Israel durante casi 30 años, aseguró que tanto Israel como Estados Unidos han lidiado con extraterrestres durante años. De hecho, el experto de 87 años habla de la existencia de una «Federación Galáctica».

También Eshed dio más descripciones sobre exactamente qué tipo de acuerdos se han hecho entre los extraterrestres y Estados Unidos que aparentemente se han realizado para investigar y comprender «la estructura del universo». Esta cooperación incluye una base subterránea secreta en Marte, donde hay representantes estadounidenses y alienígenas, relata el medio israelí.

Eshed insiste en que Trump los conoce y que estaba «a punto» de revelar su existencia. Sin embargo, la Federación Galáctica supuestamente le impidió hacerlo. Al parecer deseaban evitar la histeria masiva, ya que sentían que la humanidad necesitaba «evolucionar y alcanzar una etapa en la que entenderemos qué son el espacio y las naves espaciales», informó Yediot Aharonot.

Cabe aclarar que Eshed no presentó evidencia de sus afirmaciones más allá de su experiencia y de la que, dice, está en su libro titulado El Universo más allá del horizonte. En esta obra se habla sobre los encuentros del tercer tipo en las altas esferas del Gobierno estadounidense, pues asegura que establecieron contacto con seres de otros planetas hace décadas.

El Pentágono desclasifica videos

En medio del confinamiento por la pandemia, específicamente en abril de este año, el Pentágono desclasificó tres grabaciones de avistamientos de ovnis. Se trataba de un video de 2004 y dos de 2015 que se habían filtrado y ya circulaban libremente en las redes sociales.

Harry Reid, exsenador de Nevada, estado donde se encuentran las instalaciones secretas del Área 51 de la Fuerza Aérea, celebró en dicha oportunidad que el Pentágono difundiera los videos. «Estados Unidos debe dedicar una mirada seria y científica a esto y a todas las implicaciones potenciales para la seguridad nacional. El pueblo estadounidense merece ser informado».