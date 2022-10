La manipulación mediática en nuestro incierto panorama sociopolítico es el pan de cada día del gobierno central. Tratan de conducir a la sociedad en general a ignorar los verdaderos problemas que aquejan los mismos en el día a día, generando así distracciones e introduciendo temáticas irrelevantes para evitar las críticas de su nula y nefasta gestión.

Esta es una de las estrategias que nos señala Chomsky. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones e informaciones insignificantes. Frente a esto, lo que hasta ahora le ha fallado al MAS, es que la sociedad civil junto a sus instituciones, se han organizado para pelear por los temas urgentes, como un censo justo, oportuno y transparente.

Hoy en día, desde Santa Cruz, se está gestando nuevamente la lucha por un mejor país, porque a lo largo de la historia el centralismo nos ha entregado miserias del trabajo de cada cruceño y boliviano, bajo la premisa del “Estado de Bienestar”, el cual no ha sido más que “Bienestar para el Estado” y los parásitos que viven de él.

La libertad se defiende sola, únicamente el error necesita apoyo del gobierno, dijo Antonio Escohotado. Esto se traduce en el error de someter a las instituciones democráticas a seguir su régimen para postergar el censo y que las mismas no estén limitadas por el correcto ejercicio del derecho, dichas acciones tomadas por el gobierno solo conducen al totalitarismo, el sub desarrollo y la violación de los derechos humanos.

Ante esto, es imperante que nadie nos quite los ojos del principal objetivo, saber cuántos somos y qué necesitamos y, a partir de ahí, se podrá decidir con mayor claridad a dónde vamos. No podemos dejar de exigir lo que nos pertenece con más coraje y limitar la borrachera de poder del Movimiento al Socialismo. Queremos salud para el que ruega que lo atiendan y hace fila días enteros en nuestros hospitales; queremos oportunidades para el estudiante que, por límite de cupos y falta de recursos, no puede ingresar a la universidad pública; queremos carreteras de calidad para que el productor lleve de mejor manera el pan de cada día a su familia en todas nuestras provincias y cada rincón del país.

Santa Cruz es rebeldía, somos fuertes, somos un pueblo libre e indomable, querendones de nuestra tierra, pujantes, hospitalarios, apegados a la empresa, las instituciones, el cooperativismo y mucho más. En este sentido, no podemos distraernos frente a las cortinas de humo llenas de persecución y amedrentamiento del gobierno, el cual solo busca que caigamos en la discordia.

¡Juntos somos invencibles! #CensoYa