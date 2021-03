El presidente de Colombia, Iván Duque, fue el encargado de anunciar el regreso de las restricciones: «Como medida preventiva, hemos decidido que del 26 al 29 de marzo, y del 31 de marzo a 5 de abril, pico y cédula y restricciones de movilidad desde 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. en municipios con ocupación UCI superior a 70 %, y entre 12:00 a.m. y 5:00 a.m., para los que tienen ocupación mayor a 50 %».

Vayamos un poco más allá del anuncio de las restricciones

Las cuarentenas y toques de queda se han convertido en una de las principales estrategias de “contención”, según las propagandas gubernamentales que vienen de órdenes superiores, como de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Constituyen una respuesta de tipo autoritario y policial realmente.

Pero según el medico salubrista y epidemiólogo, profesor de la Universidad de Los Andes, Luis Jorge Hernández, “una dificultad que se ha evidenciado en todos los territorios –incluyendo las grandes ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla– es cómo se justifica la implantación de una cuarentena y cómo se mide su eficacia cuando se debería levantar la medida”.

Investigadores canadienses estudiaron el impacto de la cuarentena en la comunidad, en la transmisión de Sars en Ontario con los casos de 2002 a 2004 y concluyeron que la decisión de preparar y emplear la cuarentena debe tener evidencia cuantitativa para estudiar el beneficio y riesgo de la intervención.

La dos preguntas clave para el director del Dane

Hace unas semanas a través del diario económico La Republica, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, contestaba estas preguntas:

¿Son sostenibles para la economía las nuevas cuarentenas focalizadas que se están decretando en ciudades como Bogotá?

Son un riesgo muy importante para el desempeño económico del país. Recordemos que las medidas focalizadas de finales de julio y de las dos primeras semanas de agosto en Bogotá llevaron, incluso, a que la senda de reactivación no solo de la capital, sino de toda la economía, se frenara.

Entonces, esta segunda ola de medidas sanitarias lleva a que tengamos un riesgo muy alto, a que veamos un retroceso en el avance de la agenda de reactivación. Esto no solo es una hipótesis. Veamos el ejemplo de Inglaterra, que entra a su tercera cuarentena y ya se está estimando una nueva recesión en el primer trimestre de este año.

Si las cuarentenas se ofrecieron como alternativa a la falta de vacunación y ya se esta vacunando, entonces ¿por qué otra vez cuarentenas?

El principio de la gobernanza de la información aplica también frente a las cuarentenas y a la eficacia de las vacunas. El Gobierno no debe tener más información que los ciudadanos excepto la confidencial.

En el tema de las decisiones sobre tomar o no el cierre por cuarentenas, todo debe ser medible para ser mejorable. En el tema económico se evidencian las cifras.

¿La vacunación es la solución?

Peter Griggs, de la empresa Deep Ai, desarrolló una calculadora en línea que computa cuándo se alcanzará la inmunidad de rebaño de cada país, de acuerdo con su ritmo de vacunación y según el sitio. Colombia tardará 1227 días para que el 70 % de la población sea vacunada, teniendo en cuenta que actualmente solo el 1,16 % ha recibido la vacuna.

Colombia ha recibido, hasta la fecha, 12 envíos de vacunas:

Pfizer: 50310

Sinovac: 192.000

Pfizer Covax: 117.000

Pfizer: 99450

Sinovac: 958.764

Sinovac: 574.880

Pfizer: 99450

Pfizer: 100.620

Sinovac: 774.320

AstraZeneca: 244.800

Pfizer: 100.620

Lo que viene

Ante la pavorosa lentitud del ritmo de vacunación, que se ha ofrecido como la solución al coronavirus en el país, la salida para mostrar que algo se esta haciendo son las cuarentenas, las cuales tienden a focalizarse en Bogotá, Medellín y Cali.

Gran riesgo que el manejo sea materia más de anuncios que de realidades, sobre todo en un país que tiene altamente concretada la generación de valor agregado en sus principales centros urbanos en donde recordemos que en prácticamente Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca se encuentra 50 % del PIB de la economía colombiana.