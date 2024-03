La narcodictadura ha creado toda una narrativa en torno a Chávez para la elección de 2024. Informaron la fecha el día en que murió, de mentira, y la elección será en el día del cumpleaños del dictador. La elección no es libre e insisten en que no dejarán inscribir a la candidata que el pueblo venezolano quiere apoyar para poner fin al chavismo: María Corina Machado. Para el chavismo la elección representa todo lo que Chávez era: un mentiroso, tramposo, criminal y farsante. Pero ese es el enemigo que los venezolanos enfrentamos y estamos conscientes de su naturaleza, además, muy conscientes de sus aliados que se dicen ser opositores.

Aquellos sectores que dicen oponerse al chavismo, pero que le hacen el juego, ya tienen sus candidatos. Esto es formidable para el pueblo venezolano, porque deja en evidencia quienes son parte del “negocio” que muy elocuentemente expone el monólogo de Franklin Virgüez en la exitosa película venezolana, “Simón”. Identificar estos actores es parte de la solución al problema que enfrentamos y esto lo debemos valorar, para que no engañen más a la gente y ocurra lo que naturalmente en un proceso cívico tiene que pasar: no le demos poder, para nada. No merecen nuestros votos, nunca.

El chavismo, haciendo un esfuerzo para perpetuarse en el poder, tiene una agresiva agenda de persecución y tortura contra los venezolanos, no solo dentro, sino también fuera del país. El chavismo ha asesinado en suelo extranjero al teniente Ojeda y con ello también envía un mensaje de terror al estamento militar venezolano.

Además de todo esto, su agresiva campaña de asedio contra María Corina busca desalentar a los venezolanos y derrumbar la esperanza de que podemos ser finalmente un país libre, grande y poderoso.

Siendo este el contexto, vale pensar en lo que María Corina nos ha dicho a todos los venezolanos en cada recorrido que continúa haciendo por Venezuela.

Ella indica que esta lucha es hasta el final. Esto significa que esta lucha es hasta sacar a Maduro del poder, porque ¿Qué final es ese donde no lleguemos a conseguirlo? Por otra parte, María Corina ha insistido en que su candidatura no es sustituible, esto para confirmar que el poder que el pueblo le dio en las primarias lo conserva en sus manos y no lo entregará a ninguno de los zamuros de los partidos tradicionales que están alrededor asechando con mucha hambre de poder.

Los venezolanos creemos en el proyecto liberal de la Venezuela que propone María Corina, que contrasta radicalmente con el sistema de mafias y comunismo que el chavismo ha implantado. Hoy el chavismo no le presenta nada al país ni a sus jóvenes. El chavismo necesita al pueblo más idiota para mantener lo que le queda de popularidad real, y con todo y eso, no lo consigue. El pueblo de Venezuela quiere cambio, y solo lo representa el proyecto de la candidata. Este es el proyecto en el que los que eran chavistas, ya pueden dejar de serlo.

Es por eso que en los próximos días es necesario confiar en lo que indique María Corina Machado y su comando de campaña. Pues ella ha asumido la responsabilidad de conducir lo que le pedimos en la primaria de octubre pasado. Asumir una responsabilidad de ese tamaño no es poca cosa. Las consecuencias de defraudar a los venezolanos a estas alturas, no es un costo que alguien a su edad quiera asumir. Los venezolanos, haremos nuestra parte, lo que corresponda para ser útiles al cambio que necesita el país.