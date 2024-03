El brasileño Rui Costa Pimenta dijo que el terrorismo “es un método de lucha, no es un crimen, no es una maldición del infierno”. Él asegura que hay una campaña llevada adelante por el imperialismo en contra de la lucha de los pueblos y que por ello criminaliza la lucha de todo tipo de movimiento armado. Este sujeto, quien es presidente de uno de los movimientos más radicales de la izquierda brasileña, es naturalmente, uno de los defensores de la narcodictadura venezolana.

En Venezuela, la dictadura tortura y mata jóvenes catalogándolos de terroristas simplemente por salir a las calles a protestar en contra de la opresión, pero no veremos al presidente del PCO hablando sobre esto, más bien lo veremos diciendo que estas son campañas de propaganda contra el bueno de Nicolás Maduro, que Lula dice que, además, es un ángel.

Los movimientos revolucionarios de la izquierda se sustentan en esta forma de pensar: hay que someter al otro en nombre de la revolución. Y si el otro se resiste y presenta oposición, entonces hay que eliminarlo con violencia. La violencia contra el agente contrarrevolucionario puede ser de cualquier manera, ya que para ellos no hay límites y todo será justificado para el tribunal de la historia. No existen derechos humanos, leyes, normas, moral, empatía, tolerancia, comprensión ni consideración hacia el otro.

En ese sentido, para los revolucionarios en Venezuela es válido someter al líder de un grupo de estudiantes mediante la persecución y coerción de los familiares de los integrantes de su grupo; es valido enviar a la cárcel a una jueza por emitir un veredicto que no le gustó a Chávez, y luego violarla y abusar de ella para mostrar a los demás jueces del país lo que les podría esperar; es valido para el chavismo asesinar al policía Oscar Pérez con otras 6 personas, una de ellas, una mujer embarazada que fue asesinada a sangre fría con un tiro en la cabeza; es valido torturar jóvenes en las cárceles con electricidad en sus genitales hasta destruirlos o, amarrarlos de las manos y meterlos en un cuarto lleno de cucarachas, en la oscuridad, por horas.

Para Rui Costa Pimenta, todo esto es válido y si no, es propaganda del imperialismo. Los más de 900 testimonios que se encuentran en la Corte Penal Internacional, denunciando a Maduro y su cadena de mando por crímenes de lesa humanidad ¿Serían una narrativa para destruir a la revolución bolivariana, en su opinión?

Recientemente, el presidente Lula comparó el holocausto nazista con las acciones de Israel en Gaza. Una declaración de una ofensa sin igual a la memoria del pueblo judío, pero sobre todo, en defensa de Hamás. Si analizamos ese y los otros discursos de Lula sobre el conflicto en Gaza, podremos concluir fácilmente que él condena las acciones violentas de Hamás, pero por sobre todas las cosas, condena al Estado de Israel por enfrentar y eliminar a los terroristas. Es tan evidente su posición, que Hamás ha sido explicito en sus felicitaciones a Lula en este posicionamiento.

Vale destacar que Celso Amorín, uno de los principales asesores de Lula en política exterior, realizó el prologo del libro “Comprometiéndose con el mundo: la creación de la política exterior de Hamás” (2023) escrito por Daud Abdullah. En ese prefacio exalta la dimensión internacional de Hamás y cree que puede cumplir un papel muy importante en lo que llama la “restauración de los derechos palestinos”.

La ONG israelí The Center for Near East Policy Research, encabezada por David Bedein, ha realizado un trabajo por décadas denunciando la forma en la que actúa Hamás en Gaza sometiendo a los palestinos violando sus derechos humanos. En esas denuncias, se ha podido comprobar el papel que UNRWA ha tenido en el financiamiento y apoyo logístico para Hamás en ese sentido. Pero a pesar de todas estas y muchas más pruebas que existan, los revolucionarios justificarán a Hamás.

Tanto Costa, Lula y Amorín en Brasil, como Maduro en Venezuela, están de acuerdo en que Hamás no es un ente terrorista, sino un movimiento que lucha por los derechos de los palestinos, de la misma forma en que el chavismo se dice luchar por el pueblo venezolano y el PT por el pueblo brasileño.

Estos admiradores de Hajj Amin Al Husseini, el padre del movimiento palestino, admirador de Hitler, seguirán justificando el terrorismo como método de lucha válido para ellos sin llamarlo terrorismo. En el caso de Costa, no tiene nada que perder, su papel es el de hacer cada vez más grande la Ventana de Overton en Brasil y con ello, ayudar a que el autoritarismo siga normalizándose en el país.