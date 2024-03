El próximo martes 19 de marzo se inaugurará en el auditorio Juan Bautista Gutiérrez de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, el UFM Reform Watch, nuevo programa académico destinado a estudiar y monitorear las decisiones del gobierno de Javier Milei en Argentina.

La Universidad Francisco Marroquín es una casa de estudios de excelencia, que lleva más de 50 años enseñando todas las áreas del conocimiento académico desde una perspectiva liberal, lo que le ha valido el apodo de la Casa de la Libertad. Han pasado por sus claustros, como profesores invitados o receptores de reconocimientos académicos, los principales exponentes del pensamiento liberal de todo el mundo.

Por tal motivo, la conformación de este observatorio adquiere particular relevancia, y por ello hemos conversado con Ricardo Manuel Rojas, quien actualmente dirige el Centro Bruno Leoni de la UFM e integra el equipo de trabajo de esta iniciativa.

¿Qué es el UFM Reform Watch y cuál es su objetivo?

Este observatorio surgió a partir del hecho de que por primera vez en muchísimo tiempo se ha instalado en América Latina un gobierno que sigue explícitamente los postulados del pensamiento liberal y se autodenomina “libertario”, lo que torna muy importante estudiar las medidas que vaya adoptando el Presidente Milei, desde un acompañamiento crítico, esto es, resaltando y propiciando todo lo que nos parece bueno, y al mismo tiempo señalando lo que pueda parecer equivocado.

Quisiera aclarar que la Universidad Francisco Marroquín desde su creación se ha mostrado prescindente de toda actividad o activismo político. El Ideario de la Universidad, escrito en su fundación en 1971, señala entre otras cosas que la UFM es totalmente ajena a la búsqueda deliberada de soluciones particulares a los problemas sociales del momento. Como Universidad, no propone ni alienta proyectos concretos de políticas públicas. Pero ello no significa que no se estudien la economía, el derecho y la política en sus aspectos prácticos desde una perspectiva académica y científica. La academia estudia la realidad y el mundo en que vivimos, y la política es parte de ese mundo y de esa realidad. Con ese espíritu y dentro de ese contexto se ha creado este observatorio, y se estarán monitoreando las distintas decisiones del nuevo gobierno.

¿Cuáles serán las actividades de UFM Reform Watch?

Se ha creado una plataforma especial para el UFM Reform Watch dentro del portal de la Universidad, en la que se irán publicando informes, algunos más teóricos generales, otros más específicos y puntuales, nutridos de muchos datos e información, que darán seguimiento no sólo a las medidas que adopte el gobierno de Milei, sino también a sus efectos y resultados. Para ello la Universidad cuenta con un cuerpo de académicos de distintas especialidades, economistas, politólogos, juristas, etc., y además existe una red de expertos de todo el mundo, que incluye a varios específicamente de Argentina, profesores visitantes de la UFM, que estarán colaborando permanentemente con información y opinión.

Es un desafío muy grande, porque al menos en estos primeros tiempos vemos que se producen cambios todos los días en Argentina. Yo he escrito informes hace algunos días, para publicar una vez iniciado el programa, que ya perdieron vigencia porque las circunstancias han cambiado. De modo que será un gran esfuerzo poder mantener los datos y las opiniones actualizados.

¿Qué se espera obtener con este observatorio?

Tal vez en Argentina no se ha tomado aun dimensión de la importancia que en el mundo se le está dando a este nuevo gobierno. Para quienes sostienen ideas liberales, la propuesta del presidente Milei resulta revolucionaria a nivel mundial. Pero es especialmente importante para América Latina, donde el colectivismo, el estatismo y la corrupción han calado muy profundo en las últimas décadas.

Por ello, con independencia de la persona concreta de Milei y de algunos aspectos de su plan de gobierno que puedan discutirse, lo cierto es que muchos ojos están puestos en cómo evolucionará esta novedosa propuesta. Para muchos liberales, el destino de la política del nuevo gobierno argentino influirá en el destino de las ideas liberales en la región. Por eso parece muy importante no sólo estudiar con atención el desarrollo del gobierno de Milei, sino también efectuar una evaluación respecto de sus aciertos y desaciertos desde la perspectiva de una sociedad abierta.

Asistimos a una experiencia inédita de ver un Presidente que viene del mundo académico y que plantea como políticas de gobierno muchas ideas expuestas por los principales intelectuales liberales y libertarios. Poder hacer un estudio desapasionado de su gestión, que no mire tanto las consideraciones políticas prácticas que suelen hacerse, sino que evalúe el desenvolvimiento del gobierno desde los mismos principios filosóficos liberales que el Presidente viene invocando desde la campaña, puede ser un diferenciador. Seguramente los medios y las redes estarán saturados de comentarios y opiniones sobre el gobierno de Milei. La UFM propone un seguimiento intelectual académico, a partir de los principios de la filosofía de la libertad.

Para cerrar, ¿qué podés decir sobre el evento del día 19 de marzo?

Ese evento tendrá por objeto presentar el nuevo programa de la Universidad. Como será presencial, para personas que no viven en Argentina, necesariamente contendrá una primera y breve explicación de cuál es la situación actual del país, cómo llegamos hasta aquí, y cuáles han sido las primeras propuestas del Presidente Milei, expresadas durante su campaña, en su discurso al prestar juramento, en los dos instrumentos jurídicos que presentó (el DNU 70/23 y el proyecto de ley “Bases”) y su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, fundamentalmente.

Explicaremos la mecánica de nuestras investigaciones, mostraremos el portal que hemos armado y cómo funcionará, y comentaremos cómo serán nuestras actividades en este sentido de aquí en adelante.

La presentación se llevará a cabo en el auditorio Juan Bautista Gutiérrez, ubicado en el campus de la UFM, y tendrá transmisión en directo a través de las redes sociales, lo que permitirá a quienes nos siguen desde fuera no sólo ver en directo el evento, sino también dejar comentarios y preguntas. Comenzará a las 18, hora de Guatemala (las 21 de Argentina), y se podrá seguir a través del siguiente canal de Youtube. También se podrá seguir por la red X desde los siguientes links: @UFMReformWatch y @UFMedu