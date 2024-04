El exmandatario republicano Donald Trump lo dijo menos de 24 horas antes de que estallara la nueva guerra en Medio Oriente y lo volvió a repetir tras el envío de drones desde Teherán: “Irán no hubiera atacado a Israel si él estuviera en la Casa Blanca”. Esta vez lo recordó desde Pensilvania donde rechazó la gestión de Joe Biden, sumida en crisis internas como la migratoria, y externas como el lanzamiento de drones iraníes contra Jerusalén, ignorando el pedido previo de la Administración demócrata de “no hacerlo”.

“Evitaré la Tercera Guerra Mundial”, agregó el también empresario en esta convocatoria que hizo rumbo a las presidenciales de noviembre. Esta contienda electoral se complica cada vez más para el Partido Demócrata ahora que empeoró la situación en el otro hemisferio. Además, votantes progresistas a favor de Biden le critican su apoyo a Israel luego del ataque del grupo terrorista Hamás del pasado 7 de octubre. Entonces, el actual presidente está en una situación comprometedora.

Los seguidores y detractores del expresidente Trump esperaban su pronunciamiento, porque si algo se repite por estas horas es que si hubiera estado en la Casa Blanca, el ataque de cientos de drones iraníes “no hubiera ocurrido”, como ciertamente repitió el exmandatario. Bajo su Administración no solo se firmaron los Acuerdos de Abraham para contrarrestar la actuación de naciones aliadas al terrorismo en Medio Oriente, sino que estuvo lejos de participar en el inicio de nuevas guerras. Debido al contraste con la actual Administración, Trump expresó: “Dios bendiga al pueblo de Israel”.

🚨TRUMP: “God bless the people of Israel. They are under attack right now. That’s because we show great weakness… It would not have happened if we were in office.” pic.twitter.com/VuwP4fUVmf

