Nuevos ataques contra la central nuclear ucraniana de Zaporiyia tienen nerviosos a los funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), adscrito a la ONU. Los últimos habían sido registrados hace dos años, apenas Rusia invadió al país vecino. Luego de varios días de tensiones, esta infraestructura fue ocupada por el ejército bajo las órdenes de Vladímir Putin.

En esta oportunidad, Ucrania tuvo que salir a desmentir nuevos ataques con drones que denunció el organismo el pasado 9 de abril. Ahora, Kiev y Moscú se acusan entre ellos, reviviendo temores que surgieron inicialmente en 2022 por un posible accidente nuclear. Esta vez se registró una víctima y daños a la cúpula del reactor número seis, según reportes.

La central nuclear ucraniana de Zaporiyia —la mayor de Europa— se encuentra en parada técnica desde el estallido de la guerra, cuando la tomó el ejército ruso. Por eso, Rafael Grossi, director general del OIEA, pide a los responsables militares “que se abstengan de cualquier acción” que ponga en peligro la central. Dice que lo que ocurrió esta semana es “una escalada importante de los peligros para la seguridad nuclear en Ucrania, aumentando significativamente el riesgo de un accidente”.

“Es otra ola de provocaciones”

Ahora sobran alertas por lo que podría pasar con estas instalaciones, pero escasean soluciones. Y es que apenas la semana que viene Grossi llevará este asunto ante el Consejo de Seguridad de la ONU. No escatima en asegurar que es un “grave incidente” ocurrido incluso ante los ojos de observadores del OIEA presentes en ese lugar.

Para Kiev la respuesta a lo que ocurre en sencilla: “Ahora estamos viendo otra ola de provocaciones por parte de Rusia. Esto ya se registró antes, no hay nada nuevo aquí”, dijo Andrii Yusov, portavoz de la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania (HUR), de acuerdo con The Kiyv Independent. En esta guerra que superó los dos años, han habido continuas provocaciones para empeorar un conflicto que parece no tener fin.

Por lo pronto, la situación de la planta nuclear más grande de Europa pende de un hilo. Aunque dejó de generar energía en 2022, siendo la que aportaba casi la mitad de la electricidad que consumía Ucrania, continúa necesitando un suministro constante para enfriar uno de sus reactores que se encuentra en estado de “conservación en caliente”, lo que significa que no está completamente fuera de línea, tal como reseña la BBC.

Amenaza nuclear de Putin

Un incidente nuclear, sea como sea que ocurra, no es algo imposible en la mente de Vladímir Putin. Él mismo ha mencionado esta posibilidad si la OTAN decidiera enviar tropas a Ucrania. “Todo lo que se les ocurre ahora, con lo que asustan al mundo entero, todo esto amenaza con un conflicto con el empleo de armas nucleares y, por lo tanto, la destrucción de la civilización”, dijo en febrero de este año.

Además, bien se conocen sus vínculos con el totalitarismo norcoreano, precursor de un arsenal nuclear que incluye misiles intercontinentales capaces de llegar hasta Estados Unidos. La propia Rusia es el país con más ojivas nucleares (5889) incluso por encima de Washington (5244), según las cifras del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

Los nuevos ataques contra la central de Zaporiyia se suman a este intrincado camino de la guerra en Ucrania mientras siguen aumentando las cifras de muertos en ambos lados del conflicto, con Moscú apelando al desgaste de su enemigo y de sus aliados occidentales.