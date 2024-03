La crisis fronteriza en Estados Unidos empeora cada día sin que la Administración Biden atienda realmente la situación. Fue el propio gobierno demócrata el que demandó una ley de Texas, impulsada por el gobernador republicano Greg Abbott —y que busca tipificar como delito pisar el país de forma irregular y deportar de inmediato a indocumentados que ingresen a ese estado—, pero entre idas y vueltas que involucran al Tribunal Supremo de Justicia, la medida no ha entrado en vigor.

Como consecuencia, este 21 de marzo cientos de inmigrantes empujaron a soldados de la Guardia Nacional de Texas y tumbaron barricadas hechas con alambre de púas para pisar suelo estadounidense. Ocurrió en el sector El Paso, donde luego se toparon con el muro fronterizo. La escena es otro episodio producto de una política migratoria desacertada de la Administración demócrata.

El caos “fue absoluto”, relató desde el lugar la periodista del New York Post, Jennie Taer. Esto era previsible si se tiene en cuenta que desde hace cinco días un campamento de migrantes esperaba en la frontera sur poder cruzar ante la incertidumbre por la ley SB4 de Texas —que debió entrar en vigencia el 18 de marzo—, la cual frenó el máximo tribunal. Luego de tres años sin soluciones, otra vez la crisis fronteriza se agrava frente a los ojos del gobierno de Joe Biden.

BREAKING: Wild video shows hundreds of illegal aliens overrunning Texas National Guard soldiers & forcing their way past razor wire barricades as they rush the border wall in El Paso, TX and try to push further into the U.S. This is on US soil. https://t.co/fea8QDDG7U

— Bill Melugin (@BillMelugin_) March 21, 2024