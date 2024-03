Haití atraviesa una jornada de violencia generalizada a manos de pandillas que provocó la respuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Si bien la capital, Puerto Príncipe, amaneció este 10 de marzo en aparente calma, Ariel Henry, el primer ministro decidió refugiarse en Puerto Rico ante la negativa de República Dominicana de dejarlo aterrizar.

En vista de esta oleada de violencia, el presidente salvadoreño reveló sus intenciones de ayudar al país caribeño dado los resultados de su política de seguridad y que doblegaron la delincuencia liderada por las mafias narcotraficantes. Su mensaje publicado en X fue claro: “Podemos arreglarlo. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubiertos todos los gastos de la misión”, escribió Bukele.

Los ojos están puestos en este ofrecimiento. Nayib Bukele comprobó que sí se puede contrarrestar a grupos como la Mara Salvatrucha al punto de que estudios como el del portal Latinometrics catalogaron al país como “más seguro que Estados Unidos durante el año 2023”. Polémica pero efectiva, su política de seguridad ahora es vista como ejemplo en la región. Ecuador y Perú no esconden sus intenciones de replicar el modelo e incluso fue posible ver a la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich manifestando a Bukele sus intenciones de “seguir el modelo” salvadoreño.

We can fix it.

But we’ll need a UNSC resolution, the consent of the host country, and all the mission expenses to be covered. https://t.co/GPqMVo7MTN

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 10, 2024