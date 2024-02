Se acorta el tiempo para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Con ello las encuestas van proyectando lo que podría pasar en el nuevo enfrentamiento entre el expresidente Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden en noviembre.

Solamente en Nevada y Georgia, el republicano ganaría al demócrata por más de seis puntos, según la última encuesta de EmersonPolling y The Hill. Es decir, 46 % vs. 40 % en el primer estado y 48 % vs. 42 % en el segundo. Es casi un hecho que Trump se quedará con la nominación republicana, ya que su única contendiente, Nikki Haley, no ha ganado en ningún estado y la posibilidad de que alcance los delegados necesarios se esfuma. Por ende, si las votaciones fueran hoy, hay altas probabilidades de que el magnate neoyorquino gane a su rival demócrata en los estados indecisos, que generalmente terminan definiendo la elección.

Otro ejemplo. En el año 2020 Biden ganó con 50,6 % en Michigan frente a 47,9 % de Trump. Pero eso podría cambiar de acuerdo con las recientes proyecciones que dan al exmandatario dos puntos de ventaja (46 % vs. 44 %) para las elecciones presidenciales de este año. Si a eso se suma que el presidente demócrata está en uno de sus puntos más bajos de popularidad (37 % según Reuters / Ipsos), entonces el partido azul deberá hacer un esfuerzo sobrehumano para recuperar su imagen y la confianza de los electores.

🇺🇲 2024 GE: Emerson/The Hill (2/14-24) WISCONSIN

🟥 Trump 45% (+3)

🟦 Biden 42%

.

PENNSYLVANIA

🟥 Trump 45% (+2)

🟦 Biden 43%

.

NEVADA

🟥 Trump 46% (+6)

🟦 Biden 40%

.

MICHIGAN

🟥 Trump 46% (+2)

🟦 Biden 44%

.

GEORGIA

🟥 Trump 48% (+6)

🟦 Biden 42%

.

ARIZONA

🟥 Trump 46% (+3)… pic.twitter.com/jb5g3kbh6m — InteractivePolls (@IAPolls2022) February 27, 2024

El discurso de Trump cobra fuerza

Joe Biden está buscando votos en todos los lugares posibles: en el mundo del entretenimiento al querer reclutar artistas que lo acerquen a los electores jóvenes, en la industria automotriz amigándose con sindicatos que temen perder sus empleos por la insistencia de la Casa Blanca de imponer el uso de vehículos eléctricos, y hasta en el dinero oscuro de multimillonarios defensores de la agenda progresista.

Sin embargo, es pronto para determinar si sus movimientos le darán resultados. Mientras tanto, el discurso del expresidente Donald Trump está calando más en el electorado a medida que el país ve las consecuencias de la crisis migratoria, las promesas demócratas incumplidas y el inicio de guerras que podrían terminar jugando contra de la seguridad nacional de Estados Unidos.

Probablemente por eso Trump se lleve la ventaja en los siete estados indecisos: Pensilvania, Wisconsin, Nevada, Michigan, Carolina del Norte, Georgia y Arizona. Aún si en la contienda se sumara un tercer candidato, el expresidente republicano seguiría manteniendo su ventaja. Por ejemplo, la misma encuestadora sumó al independiente Robert F. Kennedy Jr. en un hipotético escenario electoral y solo en Nevada Trump obtendría una ventaja de 10 puntos.

Decepción entre negros y latinos

Por otro lado, desde el año pasado ya era evidente la decepción de los electores con Biden. Aunque comenzó su presidencia con un índice de aprobación promedio de 86 % entre los afroamericanos, a principios de 2023 ese número cayó a 60 %, indicó ABC News. Entre los hispanos y latinos, su aprobación era superior a 70 % pero cayó a 40 % a finales de 2023.

No son buenas noticias para el Partido Demócrata, urgido por continuar su agenda política e ideológica, por eso la clave de la victoria está en los estados indecisos. Pero a juzgar por las encuestas, allí tampoco está la respuesta.